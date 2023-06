Elon Musk Becomes richest person of the world: अरबपति कारोबारी और ट्विटर के CEO एलन मस्क (Elon Musk) एक बार फिर दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला के चीफ एग्जिक्युटिव ऑफिसर ने बिजनेस टायकून बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने बुधवार (31 मई 2023) को पीछे छोड़ सबसे अमीर शख्स का खिताब हासिल कर लिया। पेरिस ट्रेडिंग के दौरान अर्नॉल्ट के LVMH के शेयर 2.6 प्रतिशत गिर गए थे।

Bloomberg Billionaires Index में एलन मस्क और फ्रांस के 74 वर्षीय अर्नॉल्ट के बीच पिछले कुछ महीनों में सबसे अमीर इंसान के लिए जबरदस्त टक्कर रही है। ब्लूमबर्ग की लिस्ट में दुनिया के 500 अमीर लोगों के नाम शामिल रहते हैं।

सबसे पहले अनॉर्ल्ट ने दिसंबर 2022 में मस्क को पीछे छोड़कर सबसे अमीर शख्स का खिताब हासिल किया था। इसकी वजह टेक इंडस्ट्री में लगातार हो रहे उथल-पुथल और लग्जरी ब्रैंड्स के ठीकठाक ग्रोथ रही।

LVMH की शुरुआत अर्नॉल्ट ने की थी और यह कंपनी Louis Vuitton, Fendi और Hennessy जैसे ब्रैंड्स का मालिकाना हक रखती है।

चीन जैसे क्रिटिकल मार्केट में धीमी इकनॉमिक ग्रोथ के बीच अब लग्जरी सेक्टर में भी कमी हो रही है। LVMH के शेयर अप्रैल 2023 से लेकर अब तक 10 प्रतिशत गिर चुके हैं और यह वजह है कि एक दिन में अर्नॉल्ट की नेट वर्थ में 11 बिलियन डॉलर की कमी हो गई।

वहीं बात करें मस्क की तो 2023 में अभी तक उनकी संपत्ति 55.3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह टेस्ला रही। इंडेक्स के मुताबिक, अभी एलन मस्क की कुल संपत्ति की वैल्यू 192.3 बिलियन डॉलर है जबकि अर्नॉल्ट की दौलत घटकर 186.6 बिलियन डॉलर रह गई है।