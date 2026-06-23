Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क (Elon Musk) को एक ही दिन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ताजा अरबपति रैंकिंग के अनुसार, मस्क की नेटवर्थ में एक दिन के भीतर 152 अरब डॉलर (करीब 14.4 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, इलॉन मस्क की कुल संपत्ति 1.08 ट्रिलियन डॉलर है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी उनकी नेटवर्थ दूसरे स्थान पर मौजूद अरबपतियों से काफी ज्यादा है।

कौन हैं टॉप-5 सबसे अमीर लोग?

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में इलॉन मस्क पहले स्थान पर हैं। दूसरे नंबर पर लैरी पेज 299 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ हैं, जबकि सर्गेई ब्रिन 278 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। जेफ बेजोस 256 अरब डॉलर और लैरी एलिसन 230 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

गौतम अडानी और मुकेश अंबानी किस स्थान पर है?

भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी 120 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में 17वें स्थान पर हैं। वहीं मुकेश अंबानी 88.3 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 25वें स्थान पर हैं। हालांकि दोनों भारतीय अरबपतियों की दौलत में बड़ा अंतर है, लेकिन वे अब भी दुनिया के टॉप 25 सबसे अमीर लोगों में अपनी जगह बनाए हुए हैं।

दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट

रैंकनामनेटवर्थ
1इलॉन मस्क1.08 ट्रिलियन डॉलर
2लैरी पेज299 अरब डॉलर
3सर्गेई ब्रिन278 अरब डॉलर
4जेफ बेजोस256 अरब डॉलर
5लैरी एलिसन230 अरब डॉलर
6माइकल डेल221 अरब डॉलर
7मार्क जुकरबर्ग201 अरब डॉलर
8जेन्सेन हुआंग173 अरब डॉलर
9बर्नार्ड अर्नॉल्ट161 अरब डॉलर
10वॉरेन बफेट146 अरब डॉलर

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इलॉन मस्क की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए AI कोडिंग असिस्टेंट कर्सर (Cursor) बनाने वाली Anysphere, Inc. को खरीदने के लिए एक डील की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…