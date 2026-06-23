Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क (Elon Musk) को एक ही दिन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ताजा अरबपति रैंकिंग के अनुसार, मस्क की नेटवर्थ में एक दिन के भीतर 152 अरब डॉलर (करीब 14.4 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, इलॉन मस्क की कुल संपत्ति 1.08 ट्रिलियन डॉलर है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी उनकी नेटवर्थ दूसरे स्थान पर मौजूद अरबपतियों से काफी ज्यादा है।

कौन हैं टॉप-5 सबसे अमीर लोग?

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में इलॉन मस्क पहले स्थान पर हैं। दूसरे नंबर पर लैरी पेज 299 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ हैं, जबकि सर्गेई ब्रिन 278 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। जेफ बेजोस 256 अरब डॉलर और लैरी एलिसन 230 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

गौतम अडानी और मुकेश अंबानी किस स्थान पर है?

भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी 120 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में 17वें स्थान पर हैं। वहीं मुकेश अंबानी 88.3 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 25वें स्थान पर हैं। हालांकि दोनों भारतीय अरबपतियों की दौलत में बड़ा अंतर है, लेकिन वे अब भी दुनिया के टॉप 25 सबसे अमीर लोगों में अपनी जगह बनाए हुए हैं।

दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट

रैंक नाम नेटवर्थ 1 इलॉन मस्क 1.08 ट्रिलियन डॉलर 2 लैरी पेज 299 अरब डॉलर 3 सर्गेई ब्रिन 278 अरब डॉलर 4 जेफ बेजोस 256 अरब डॉलर 5 लैरी एलिसन 230 अरब डॉलर 6 माइकल डेल 221 अरब डॉलर 7 मार्क जुकरबर्ग 201 अरब डॉलर 8 जेन्सेन हुआंग 173 अरब डॉलर 9 बर्नार्ड अर्नॉल्ट 161 अरब डॉलर 10 वॉरेन बफेट 146 अरब डॉलर

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इलॉन मस्क की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए AI कोडिंग असिस्टेंट कर्सर (Cursor) बनाने वाली Anysphere, Inc. को खरीदने के लिए एक डील की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…