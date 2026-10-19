टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने अमेरिका के बच्चों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को उनकी कंपनी स्पेसएक्स का एक शेयर दिया जाएगा। मस्क के इस बयान के बाद अब इस योजना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मस्क ने 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America.



This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

19 अक्टूबर को ‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में मस्क ने लिखा, “अगले साल मैं अमेरिका के हर बच्चे को अपने स्पेसएक्स शेयरों में से एक शेयर दूंगा।”

SpaceX के शेयर का भाव कितना है?

स्पेसएक्स के शेयर की कीमत में हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। शुक्रवार, 16 अक्टूबर को कंपनी का शेयर 1.74% की गिरावट के साथ 146.03 डॉलर पर बंद हुआ। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो महीनों में शेयर की कीमत करीब 145 से 165 डॉलर के बीच रही है।

कंपनी ने 12 जून 2026 को अपना आईपीओ 135 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर पेश किया था। इस कीमत पर स्पेसएक्स का कुल मूल्यांकन करीब 1.77 ट्रिलियन डॉलर था। शेयर ने पहले कारोबारी दिन 161 डॉलर पर बंद होकर आईपीओ मूल्य के मुकाबले करीब 19% की बढ़त दर्ज की थी।

कारोबार के दौरान इसकी कीमत 220 डॉलर से ऊपर भी पहुंची, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इलॉन मस्क के पास कंपनी की करीब 42% हिस्सेदारी है और क्लास बी शेयरों के जरिए लगभग 82% वोटिंग अधिकार हैं।

बच्चों को SpaceX का शेयर देने पर कितना खर्च आएगा?

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो (U.S. Census Bureau) के मुताबिक, 2024 में अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी लगभग 7.31 करोड़ थी। अगर हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर दिया जाता है और इसकी कीमत 146.03 डॉलर मानी जाए, तो कुल खर्च करीब 10.7 अरब डॉलर होगा। हालांकि, शेयर बांटने के समय इसकी कीमत बदलने पर कुल राशि भी कम या ज्यादा हो सकती है।

हालांकि, यह गणना मौजूदा अनुमानित शेयर मूल्य पर आधारित है। वास्तविक खर्च इस बात पर निर्भर करेगा कि शेयर किस कीमत पर बांटे जाते हैं और योजना के तहत कितने बच्चे पात्र माने जाते हैं।

कितनी है इलॉन मस्क की नेटवर्थ?

फोर्ब्स के रियल टाइम बिलिनियर इंडेक्स के मुताबिक, इलॉन मस्क की नेटवर्थ करीब 908.5 बिलियन डॉलर है। इस हिसाब से बच्चों को शेयर देने पर होने वाला खर्च उनकी कुल संपत्ति के लगभग 1% या उससे ज्यादा होगा।

SpaceX के बारे में

स्पेसएक्स (SpaceX) अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी है। इस कंपनी को इलॉन मस्क ने साल 2002 में शुरू किया था। यह कंपनी रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाती है। इसके रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को भी ले जाते हैं। कंपनी की स्टारलिंक सेवा सैटेलाइट के जरिए लोगों को इंटरनेट भी उपलब्ध कराती है।

स्पेसएक्स का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में जाने का खर्च कम करना और ऐसी तकनीक बनाना है, जिससे इंसानों को चांद और मंगल जैसे ग्रहों तक पहुंचाया जा सके। कंपनी ऐसे रॉकेट भी बनाती है, जिनके कुछ हिस्सों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।