Elon Musk Networth: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के साथ हर दिन बदलती रहती है। लेकिन कई बार यह बदलाव इतने बड़े होते हैं कि वे अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाते हैं।

ताजा आंकड़ों में दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की नेटवर्थ में एक ही दिन में 89.6 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। यह रकम उद्योगपति मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ करीब 85.7 अरब डॉलर है। यानी इलॉन मस्क ने सिर्फ एक कारोबारी दिन में जितनी संपत्ति गंवाई, वह अंबानी की पूरी दौलत से लगभग 4 अरब डॉलर अधिक है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।

एक नजर में तुलना: इलॉन मस्क बनाम मुकेश अंबानी

व्यक्ति कुल नेटवर्थ एक दिन में बदलाव इलॉन मस्क 687.8 अरब डॉलर -89.68 अरब डॉलर मुकेश अंबानी 85.7 अरब डॉलर + 0.551 अरब डॉलर

तुलना: इलॉन मस्क की एक दिन की 89.68 अरब डॉलर की गिरावट भी मुकेश अंबानी की 85.7 अरब डॉलर की कुल नेटवर्थ से अधिक है।

आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों?

दुनिया के बड़े अरबपतियों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी कंपनियों के शेयरों से जुड़ा होता है। इलॉन मस्क की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा Tesla, SpaceX और उनकी अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी से आता है। जब शेयरों में बड़ी गिरावट आती है, तो उनकी नेटवर्थ में भी अरबों डॉलर का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है।

फिर भी सबसे अमीर बने हुए हैं मस्क

करीब 90 अरब डॉलर की गिरावट के बावजूद इलॉन मस्क लगभग 687.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनके बाद लैरी पेज, जेफ बेजोस, सर्गेई ब्रिन और माइकल डेल जैसे अरबपति सूची में शामिल हैं।

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एअर इंडिया ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में Ethiopian Airlines के पूर्व प्रमुख टेवोल्डे गेब्रेमारियम की नियुक्ति की है।

एअर इंडिया के मुताबिक, यह नियुक्ति दुनिया भर में उम्मीदवारों की तलाश के बाद की गई है। इसके लिए बोर्ड की एक विशेष समिति बनाई गई थी, जिसने कंपनी के अंदर और बाहर दोनों तरह के उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया। यहां पढ़ें पूरी खबर…