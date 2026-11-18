आप अगर हर महीने एक निश्चित राशि जमा करके एक बड़ी रकम बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे रिकरिंग डिपॉजिट (RD) के जरिए किया जा सकता है। कई बैंकों ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी डिपॉजिट दरों में बदलाव किया है, जिससे नए निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है।

आप अगर निवेश के लिए आरडी खाता खोलना चाहते हैं, तो अलग-अलग बैंकों की आरडी दरों की तुलना करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां हम आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक समेत 4 बैंको की आरडी ब्याज दरों के बारे में बता रहे हैं। इन बैंकों ने पिछले एक महीने में अपनी आरडी दरों में बदलाव किया है।

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

बैंक अपने आम ग्राहकों को 3 से 10 साल की अवधि वाली आरडी पर अधिकतम 6.6% ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बैंक 3 से 10 साल की अवधि वाली आरडी पर अधिकतम 7.20% ब्याज दे रहा है। ये नई दरें 23 अक्टूबर 2026 से लागू हैं।

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)

वरिष्ठ नागरिक 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60 महीने की अवधि वाली आरडी पर अधिकतम 7.20% ब्याज पा सकते हैं। वहीं, आम ग्राहक इन्हीं अवधियों की आरडी पर अधिकतम 6.60% ब्याज पा सकते हैं। ये नई दरें 4 नवंबर 2026 से लागू हैं।

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक (Suryoday Small Finance Bank)

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की संशोधित दरें 17 नवंबर, 2026 से लागू हैं। बैंक 5 साल की अवधि के लिए 8.25% की अपनी सबसे अधिक आरडी ब्याज दर दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बैंक इसी अवधि पर 8.50% की अपनी सबसे अधिक ब्याज दर दे रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

कोटक महिंद्रा बैंक आम ग्राहकों को 24, 27, 30 और 33 महीने की अवधि वाली RD पर अधिकतम 6.8% ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक इन्हीं अवधियों की आरडी पर अधिकतम 7.55% ब्याज दे रहा है। संशोधित दरें 4 नवंबर, 2026 से लागू हैं।

क्या है रिकरिंग डिपॉजिट (RD)?

रिकरिंग डिपॉजिट (RD) एक डिपॉजिट खाता है जिसमें कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करता है।

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एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। बैंक ने अपने कुछ खास अवधियों के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इन अवधियों के लिए ब्याज 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाई गई है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, FD की ये नई दरें 4 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]