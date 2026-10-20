Share Market Holiday: देशभर में आज, 20 अक्टूबर 2026 को दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में शेयर बाजार के निवेशकों के मन में सवाल है कि आज बाजार खुला रहेगा या छुट्टी होगी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर ट्रेडिंग होगी या नहीं?

अगर आप आज शेयरों की खरीद-बिक्री करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार की छुट्टी से जुड़ा अपडेट जान लेना आपके लिए जरूरी है…

20 अक्टूबर को दशहरे पर शेयर बाजार खुला है या बंद?

शेयर बाजार की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, NSE और BSE दोनों ने दशहरे के मौके पर 20 अक्टूबर को ट्रेडिंग की छुट्टी घोषित की है। इस दिन निवेशक नियमित ट्रेडिंग सेशन के दौरान शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी मार्केट में भी कारोबार बंद रहेगा।

कब से शुरू होगी ट्रेडिंग?

दशहरे की छुट्टी के बाद शेयर बाजार में बुधवार, 21 अक्टूबर से सामान्य कारोबार फिर शुरू होगा। यानी निवेशक इस दिन NSE और BSE पर नियमित ट्रेडिंग कर सकेंगे।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर क्या रहेगी स्थिति?

दशहरे के मौके पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में भी सुबह के सत्र में कारोबार बंद रहेगा। हालांकि, शाम के सत्र में ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी। MCX पर शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक कारोबार किया जा सकेगा। ऐसे में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को अपने सौदों की योजना इसी समय के अनुसार बनानी होगी।

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2026

क्रमांक तारीख दिन छुट्टी 1 26 मार्च गुरुवार राम नवमी 2 31 मार्च मंगलवार महावीर जयंती 3 3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे 4 14 अप्रैल मंगलवार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती 5 1 मई शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस 6 28 मई गुरुवार बकरी ईद 7 26 जून शुक्रवार मुहर्रम 8 14 सितंबर सोमवार गणेश चतुर्थी 9 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती 10 20 अक्टूबर मंगलवार दशहरा 11 10 नवंबर मंगलवार दिवाली – बालीप्रतिपदा 12 24 नवंबर मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव 13 25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस

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अगर आप आज मंगलवार, 20 अक्टूबर को किसी काम से बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर में बैंक की छुट्टी जरूर चेक कर लें। आज विजयादशमी और दुर्गा पूजा के चलते देश के कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, आज कई बैंकिंग केंद्रों पर त्योहार के कारण छुट्टी है। हालांकि, सभी शहरों में बैंक बंद नहीं रहेंगे। इसलिए घर से निकलने से पहले यह पता कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद…