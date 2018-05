दुकाती ने भारत में उतारी ‘मॉन्सटर’, ट्रायंफ-यामाहा को देगी टक्कर; कीमत 9.51 लाख

इटली की कंपनी दुकाती ने अपनी एक मोटरसाइकिल अपडेट करते हुए भारतीय बाजार में उतारी है। बाइक का नाम ‘मॉन्सटर 821’ है। कंपनी ने विश्व स्तर पर इस बाइक को पिछले साल लॉन्च किया था। लेकिन भारत में इसे सोमवार (एक मई) को डिजिटली लॉन्च किया गया है। दुकाती ने इसकी एक्स शो रूम कीमत करीब 9.51 लाख रुपए रखी है।

मॉन्सटर 821 में कंपनी ने 821 सीसी की ताकत वाला टेस्टास्ट्रेटा एल टि्वन इंजन दिया है, जो कि खासतौर पर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलों के लिए तैयार किया जाता है। दुकाती की इस शानदार बाइक की टक्कर ट्रायंफ की स्ट्रीट ट्रिपल एस और यामाहा की एमटी-09 से होगी। ट्रायंफ की बाइक इससे थोड़ी सस्ती है, जबकि यामाहा के मॉडल की कीमत मॉन्सटर से अधिक है।

कंपनी ने इसे तीन रंगों में निकाला है, जिसमें लाल, काला और पीला रंग शामिल हैं। मॉन्सटर सीरीज के तहत आने वाली बाइकों में यह सबसे अत्याधुनिक मानी जा रही है। चूंकि इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। मसलन मोटरसाइकिल में टि्वन बीम हेडलैंप के साथ एलईडी लैंप दिया गया है। टीएफटी इंस्ट्रुमेंट पैनल काफी रंग-बिरंगा नजर आता है, जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज और टेल-टेल लाइटें हैं। यह सुपर बाइक तीन स्तर के एबीएस और तीन राइडर मोड के साथ आती है, जिसमें अर्बन, स्पोर्ट और टूरिंग जैसी परिस्थितियों के हिसाब से इंजन तैयार किए गए हैं।

मॉन्सटर 821 का इंजन 9250 आरपीएम पर 108 बीएचपी ककी पावर देता है, जबकि यह 7,750 आरपीएम पर 86 न्यूटन मीटर टार्क जेनरेट करता है। छह गेयरबॉक्स के साथ आने वाली इस बाइक में दुकाती क्विक शिफ्ट (डीक्यूएस) फीचर भी दिया है, जिसकी मदद से बिना क्लच के गेयर बदले जा सकते हैं। बाइक में इसी के साथ आठ लेवल वाला ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है।

कहा जा रहा है कि दुकाती की यह मोटरसाइकिल 18.51 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगी। जल्द ही यह मोटरसाइकिल भारत में सीबीयू (कंप्लीटली बिल्ट यूनिट) के तहत आयात की जाएगी। यह देश में सिर्फ सात दुकाती डीलरों के पास मिलेगी। कंपनी को उम्मीद है कि देश में साल 2018 के अंत तक उसकी डीलरों की संख्या कुल नौ हो जाएगी।

The all New Monster 821, is now available in India. #821IndiaLaunch #Ducati #India #WeLoveMonster pic.twitter.com/EnBhlihTtG

— Ducati India (@Ducati_India) May 1, 2018