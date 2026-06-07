घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तीन महीनों में यह दूसरी बढ़ोतरी है, क्योंकि सरकारी फ्यूल रिटेलर्स को ग्लोबल एनर्जी की बढ़ी हुई कीमतों से जूझना पड़ रहा है।

समाचार एजेंसी PTI ने इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से बताया कि 7 जून से दिल्ली में 14.2 किग्रा एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो जाएगी।

यह बढ़ोतरी 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपये की बढ़ोतरी के बाद हुई है, जब पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई थी और इंटरनेशनल फ्यूल की कीमतें बढ़ गई थीं।

इंडस्ट्री के सूत्रों ने कहा कि इस बढ़ोतरी से घरेलू LPG बिक्री पर हुए नुकसान की केवल आंशिक भरपाई ही हो पाई है।

सूत्रों ने बताया कि ताजा बदलाव से पहले, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को बेचे गए हर LPG सिलेंडर पर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था।

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