पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और जेट फ्यूल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। इसके बावजूद सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल के दाम लगातार दूसरे महीने नहीं बढ़ाए हैं। इससे एयरलाइंस को राहत मिली है, लेकिन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ओएमसीज लगभग 30 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठा रही हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए कीमतों में 1 जून से प्रभावी मासिक संशोधन में भारी 27% की कटौती की गई।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार को कहा, “घरेलू जेट फ्यूल पर लगभग 30 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह नुकसान अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर बदलता रहता है।”

घरेलू एयरलाइंस ATF के लिए 104,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर का भुगतान करना जारी रखेंगी, जो दर 1 अप्रैल से लागू है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतें बढ़ने के बावजूद मई और जून में कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया।

इसके विपरीत, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए ATF की कीमतें 400 डॉलर प्रति किलोलीटर से अधिक घटाकर लगभग 1,100 डॉलर कर दी गईं।

पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के बीच अप्रैल में 1,435.31 डॉलर तक दोगुना से अधिक होने के बाद, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमतें 76.55 डॉलर प्रति किलोलीटर बढ़कर 1,511.86 डॉलर प्रति किलोलीटर हो गई थीं।

फासले को कम करना

घरेलू एयरलाइंस ने बढ़ती ईंधन लागत से बार-बार राहत मांगी थी और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय जेट फ्यूल कीमतों के बीच समानता का अनुरोध किया था। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की OMCs ने उच्च अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों के बावजूद घरेलू ATF की कीमतें अपरिवर्तित रखीं।

शर्मा ने कहा, “एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क दरों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।”

अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए की गई कटौती ने विदेशी उड़ानों के लिए ATF की कीमतों को घरेलू स्तरों के करीब ला दिया है।

कीमतों का दबाव केवल जेट फ्यूल तक ही सीमित नहीं

कीमतों का दबाव केवल जेट फ्यूल तक ही सीमित नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, OMCs बेचे जाने वाले प्रत्येक घरेलू LPG सिलेंडर पर लगभग 650 रुपये का नुकसान उठा रही हैं। शर्मा ने कहा, “घरेलू LPG पर अभी भी प्रति सिलेंडर 650 रुपये का नुकसान हो रहा है।”

इसके साथ ही, OMC ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत 3,113.50 रुपये हो गई है। यह ताजा बदलाव 1 मई को लागू की गई 993 रुपये प्रति सिलेंडर की भारी बढ़ोतरी के बाद हुआ है, जिससे कमर्शियल LPG की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं।

5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडरों की कीमत में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत 821.50 रुपये हो गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को इस बढ़ोतरी से राहत मिली है; 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत मार्च से अब तक 913 रुपये पर ही बनी हुई है।

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