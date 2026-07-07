अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं या क्रिप्टो सीख रहे है, तो आपने कई ऐसे शब्द जरूर सुने होंगे, जिनका मतलब शायद आपको पता न हो। हालांकि, क्रिप्टो की दुनिया को समझने के लिए इन शब्दों का मतलब जानना काफी जरूरी है।

खासकर नए निवेशकों के लिए ये शब्द थोड़े उलझन भरे हो सकते हैं। Altcoin, Stablecoin, Airdrop, Staking और Burn भी ऐसे ही 5 जरूरी शब्द हैं। ‘क्रिप्टो की पाठशाला’ में आज हम आपको आसान भाषा में इन शब्दों का मतलब बताएंगे।

ऑल्टकॉइन : आम तौर पर इसका मतलब बिटकॉइन के अलावा दूसरी क्रिप्टोकरेंसी से होता है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो बिटकॉइन सबसे पुरानी क्रिप्टो है, जबकि उसके अलावा मौजूद दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को ऑल्टकॉइन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर Ethereum और Cardano जैसे नाम ऑल्टकॉइन की कैटेगरी में आते हैं। स्टेबलकॉइन : यह एक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी होती है, जिसे स्थिर कीमत बनाए रखने के उद्देश्य से डिजाइन किया जाता है। अक्सर इसकी वैल्यू किसी दूसरी संपत्ति (जैसे अमेरिकी डॉलर) से जुड़ी होती है। USDT और USDC इसके चर्चित उदाहरण हैं। हालांकि, Stablecoin भी पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं होते और उनकी स्थिरता उनके ढांचे तथा रिजर्व व्यवस्था पर निर्भर कर सकती है। एयरड्रॉप : क्रिप्टो की दुनिया में एयरड्रॉप का मतलब किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की ओर से लोगों को फ्री में टोकन बांटना होता है। कई बार नए प्रोजेक्ट अपनी कम्युनिटी बढ़ाने या शुरुआती यूजर्स को रिवॉर्ड देने के लिए एयरड्रॉप करते हैं। हालांकि, हर एयरड्रॉप मुफ्त पैसा नहीं होता। कई फर्जी वेबसाइट भी एयरड्रॉप के नाम पर लोगों से वॉलेट की जानकारी मांग सकते हैं। इसलिए किसी भी एयरड्रॉप में हिस्सा लेने से पहले उसकी जांच करना जरूरी होता है। बर्न : क्रिप्टो बर्न का मतलब कुछ कॉइन को हमेशा के लिए सर्कुलेशन से बाहर करना होता है। इसके लिए टोकन को ऐसे एड्रेस पर भेजा जा सकता है, जहां से उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सके। स्टेकिंग: इसमें निवेशक अपनी क्रिप्टो को एक तय प्रक्रिया के तहत लॉक या डेलिगेट करते हैं और बदले में रिवॉर्ड कमा सकते हैं।

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न क्रिप्टो की दुनिया में ऐसे कई तकनीकी शब्द हैं, जिनका मतलब आम लोगों को समझ नहीं आता। ऐसे में आज हम आपको क्रिप्टो से जुड़े कुछ मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं…

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