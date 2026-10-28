केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 28 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि टाटा समूह को “आपराधिक तरीके से बर्बाद” किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर मुद्दों का राजनीतिकरण करने और भारतीय उद्योग जगत पर बेबुनियाद आरोप लगाने का इल्जाम लगाया।

सीतारमण ने एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, ‘नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, मेरा सुझाव है कि आप हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचें। साथ ही, व्यावसायिक और कानूनी मामलों को लापरवाही से आपराधिक करार देना भी अस्वीकार्य है।

आपने बार-बार भारतीय उद्योग और हमारे उद्यमियों की सफलताओं की निंदा की है। अब, क्या आप हमारे व्यापारिक लीडर्स को अविश्वास और विषाक्तता फैलाने में शामिल होने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं?

Being the LoP @RahulGandhi, I suggest you refrain from politicising every issue. Also, casually labelling commercial and legal matters as criminal is unacceptable.



You have repeatedly decried the successes of Indian industry & our entrepreneurs. Now, are you trying to incite our… https://t.co/CsohwUqVqy — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 28, 2026

दशकों तक, आपकी पार्टी ने दमघोंटू ‘लाइसेंस-कोटा राज’ के तहत भारतीय उद्यमियों की भावना को कुचल दिया था और करोड़ों भारतीयों को गरीबी में धकेल दिया था।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार भारतीय उद्योग को रोजगार सृजनकर्ता और आर्थिक विकास के चालक के रूप में महत्व देती है। हमारी नीतियां उद्यम को सक्षम बनाने, उद्योग को समर्थन देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई हैं।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘राजनीतिक दल, नेता, सरकारें और संस्थान हमारे उद्योग को समर्थन देने, हमारे किसानों को मजबूत करने और हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की समान जिम्मेदारी साझा करते हैं।

इसलिए, अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप आधारहीन आरोप लगाने के बजाय रचनात्मक तरीके से संवाद करना आवश्यक है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है और हमारे माननीय न्यायालयों को इसे कायम रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतिहास गवाह है कि आपने, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने किस तरीके से न्यायपालिका का अपमान किया है।’ उन्होंने आखिरी में कहा हर जगह भूत देखना बंद करें।

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टाटा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि टाटा को ‘आपराधिक तरीके से बर्बाद’ किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…