कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर शुक्रवार सुबह करीब 20% की तेजी के साथ अपर सर्किट पर पहुंच गए। यह उछाल ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक की राजनीति में डीके शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज हैं।

कॉफी डे के संस्थापक दिवंगत वी.जी. सिद्धार्थ और डीके शिवकुमार के बीच करीबी दोस्ती थी। इतना ही नहीं, शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या की शादी वी.जी. सिद्धार्थ के बड़े बेटे अमर्त्य हेगड़े से हुई है। ऐसे में राजनीतिक घटनाक्रम और पारिवारिक रिश्तों को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है।

कॉफी डे इंटरप्राइजेज के शेयर में तेजी

कॉफी डे इंटरप्राइजेज के शेयर में शुक्रवार को 20% का अपर सर्किट लग गया। कंपनी का 19.97% की तेजी के साथ करीब 34.78 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसका दिन का उच्चतर स्तर 34.78 रुपये और दिन का निचला स्तर 31.87 रुपये है।

कॉफी डे इंटरप्राइजेज शेयर प्राइस हिस्ट्री

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इस कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को पिछले 1 महीने में 30.46% से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी के शेयर में पिछले 3 महीने में करीब 15.09 का उछाल देखने को मिला है। हालांकि, पिछले 6 महीने में इसमें करीब 15.09 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 51.49 रुपये और 52 सप्ताह का निचला स्तर 21.05 रुपये है।

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