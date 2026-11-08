Diwali Muhurat Trading 2026: आज दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए।

सेंसेक्स 28.62 अंक की गिरावट के साथ 80,999.40 अंक के आस-पास बंद हुआ। वही, निफ्टी 43.95 अंक की गिरावट के साथ 24,986 अंक के आस-पास बंद हुआ।

सेंसेक्स के 30 शेयरों का हाल

सेंसेक्स के 30 शेयरों में सन फार्मा सबसे ज्यादा बढ़त (3.33%) के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद टाटा स्टील में 2.37% की तेजी आई। अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और अल्ट्राटेक सीमेंट भी बढ़त के साथ बंद हुए, जिनमें क्रमशः 0.69%, 0.67% और 0.63% की तेजी दर्ज की गई।

दूसरी ओर, एमएंडएम में 0.92% की गिरावट आई, जिससे यह सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला शेयर रहा। इसके अलावा ट्रेंट, इंडिगो, इंफोसिस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली।

मुहूर्त ट्रेडिंग 2026: आज तेजी के साथ खुला था शेयर बाजार

आज यानी 8 नवंबर 2026 को दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत भी हरे निशान पर हुई थी। सेंसेक्स 234.10 पॉइंट्स या 0.29% बढ़कर 81,262.12 पर खुला, जबकि निफ्टी 50 41.50 पॉइंट्स या 0.17% बढ़कर 25,071.85 पर पहुंचा।

मुहूर्त ट्रेडिंग का पिछले 5 साल का हाल

पिछले पांच सभी वर्षों में शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ

वर्ष 2025: निफ्टी 25.45 अंक की तेजी के साथ 25,868.60 अंक के आस-पास बंद हुआ था। वर्ष 2024: निफ्टी50 इंडेक्स 0.41% बढ़कर 24,205.35 अंक पर बंद हुआ था। वर्ष 2023: इंडेक्स 0.52% की तेजी के साथ 19,425.35 अंक पर बंद हुआ था। वर्ष 2022: इंडेक्स 0.88% बढ़कर 17,576.30 अंक पर रहा। वर्ष 2021: इंडेक्स 0.49% की तेजी के साथ 17,829.20 अंक पर बंद हुआ था।

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