Gold Silver Price Today: आज 6 नवंबर को धनरतेरस के दिन सोने-चांदी की कीमतों पर सबकी नजर बनी हुई है। 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,602 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,385 और 18 कैरेट ₹10,952 प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी ₹210 प्रति ग्राम और ₹2,10,000 प्रति किलो के भाव पर है।
देश के अलग-अलग शहरों में सोने के दाम स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स के हिसाब से अलग हो सकते हैं। लाइव अपडेट में हम आपको सोने-चांदी के भाव में होने वाले बदलाव की जानकारी देंगे…
दिल्ली में आज सोने की कीमत
दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,361 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,165 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,764 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
मुंबई में आज सोने की कीमत
मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,346 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,150 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,759 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,335 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,140 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,760 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।