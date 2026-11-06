Gold Silver Price Today: आज 6 नवंबर को धनरतेरस के दिन सोने-चांदी की कीमतों पर सबकी नजर बनी हुई है। 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,602 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,385 और 18 कैरेट ₹10,952 प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी ₹210 प्रति ग्राम और ₹2,10,000 प्रति किलो के भाव पर है।

देश के अलग-अलग शहरों में सोने के दाम स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स के हिसाब से अलग हो सकते हैं। लाइव अपडेट में हम आपको सोने-चांदी के भाव में होने वाले बदलाव की जानकारी देंगे…

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