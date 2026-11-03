Diwali 2026 stock picks: ब्रोकरेज फर्मों ने संवत 2083 के लिए दीवाली के मौके पर अपने पसंदीदा शेयरों की लिस्ट जारी की है। मिरे एसेट शेयरखान और कोटक नियो ने अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों को अपनी पसंद में शामिल किया है।

इनमें आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एपीएल अपोलो ट्यूब्स और इटरनल जैसे शेयर शामिल हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक, इन शेयरों में मौजूदा भाव से 20% से 27% तक की तेजी आने की संभावना है…

मिरे एसेट शेरखान की दिवाली पिक्स: लार्ज कैप स्टॉक्स

भारती एयरटेल

भारती एयरटेल पर मिरे एसेट शेरखान का सकारात्मक नजरिया, प्रति यूजर औसत रेवेन्यू (ARPU) में बढ़ोतरी, प्रीमियम सेवाओं पर जोर और अफ़्रीकी बाजार में कंपनी के विस्तार पर टिका है।

ब्रोकरेज का मानना ​​है कि डेटा की बढ़ती खपत, पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या में इजाफ़ा और ग्राहकों का महंगे प्लान्स की ओर रुख करना कंपनी की कमाई बढ़ाने में मदद कर रहा है। वहीं, अफ़्रीका में स्मार्टफ़ोन के बढ़ते इस्तेमाल और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से कंपनी के लिए नए मौके बन रहे हैं।

ब्रोकरेज ने इसके लिए 2,350 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा स्तर से 21% की संभावित बढ़त का संकेत देता है।

आईसीआईसीआई बैंक

आईसीआईसीआई बैंक, मिरे एसेट शेरखान की लार्ज-कैप पिक्स में शामिल है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि प्रति शेयर कमाई FY27 के 82.8 रुपये से बढ़कर FY28 में 98.7 रुपये हो जाएगी, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 16.6% से सुधरकर 17.1% तक पहुंचने की उम्मीद है।

मिरे एसेट शेरखान ने इसके लिए 1,750 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो 27% की संभावित बढ़त दिखाता है।

कोटक नियो की फंडामेंटल दिवाली पिक्स

एपीएल अपोलो ट्यूब्स

ब्रोकरेज ने इसके लिए 2,594 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। मौजूदा बाजार भाव 2,157.10 रुपये के हिसाब से देखें तो इसमें 20% की बढ़त की संभावना है।

एपीएल अपोलो ट्यूब्स भारत की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब निर्माता कंपनी है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हाउसिंग, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन और औद्योगिक जरूरतों के लिए 5,000 से ज्यादा तरह के उत्पाद पेश करती है।

कंपनी की योजना अपनी स्ट्रक्चरल स्टील उत्पादन क्षमता को FY28 तक 5 मिलियन टन से बढ़ाकर 8 मिलियन टन करने की है। वैल्यू-एडेड उत्पादों की बढ़ती हिस्सेदारी कंपनी के मुनाफे को सहारा दे रही है। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ऊर्जा और शहरी विकास के क्षेत्रों में बढ़ते निवेश का फ़ायदा भी कंपनी को मिल रहा है।

इटरनल

कोटक ने इटरनल के लिए 435 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 348.60 रुपये से 25% की बढ़त की संभावना दिखाता है।

इटरनल एक डायवर्सिफाइड कंज्यूमर-टेक प्लेटफॉर्म में बदल रहा है, जिसमें ब्लिंकइट इसके मुख्य ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। जोमैटो और ब्लिंकइट ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें नेट ऑर्डर वैल्यू में क्रमशः 21% और 79% की वृद्धि दर्ज की गई है। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन में भी क्रमिक सुधार हुआ है, जो बेहतर ऑपरेटिंग लीवरेज को दर्शाता है।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा, “ब्लिंकइट ने अपने विस्तार के लक्ष्य को बढ़ा दिया है और अब मार्च 2027 तक इसके 3,500 से अधिक डार्क स्टोर्स होने की उम्मीद है, जो इसकी निरंतर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। हमें उम्मीद है कि FY26 से FY29 के बीच एटरनल का रेवेन्यू CAGR 63% की मजबूत दर से बढ़ेगा, जिसमें क्विक कॉमर्स का तेजी से विस्तार और फूड डिलीवरी में लगातार ग्रोथ मुख्य भूमिका निभाएंगे।”

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अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने बुधवार को चालू वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए। कंपनी ने दूसरी तिमाही में अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर (YoY) 78 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की, जो 6,202 करोड़ रुपये हो गया। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी तिमाही में 3,479 करोड़ रुपये था। यहां पढ़ें पूरी खबर…

डिस्क्लेमर: यह लेख एक या अधिक ब्रोकरेज फर्मों की रिसर्च रिपोर्ट पर आधारित है और केवल जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए विचार, टारगेट प्राइस और सुझाव संबंधित ब्रोकरेज फर्मों के हैं। इन्हें जनसत्ता की आधिकारिक राय या निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। यह लेख किसी भी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करता। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी तरफ से पूरी जांच करें और SEBI-रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।