TVS परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है। लक्ष्मी वेणु और मल्लिका श्रीनिवासन ने कहा है कि वेणु श्रीनिवासन के परिवार में संपत्ति और आर्थिक हितों के बंटवारे पर अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

यह बयान TVS मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और उनके बेटे सुदर्शन वेणु तथा लक्ष्मी और मल्लिका के बीच पारिवारिक आर्थिक हितों के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। मल्लिका, वेणु श्रीनिवासन की पत्नी हैं, जबकि लक्ष्मी उनकी बेटी हैं।

एक संयुक्त बयान में लक्ष्मी और मल्लिका ने कहा कि TVS परिवार का जो बड़ा बंटवारा 2020 में तय हुआ था और बाद में लागू किया गया था, वह संबंधित सभी पक्षों को शामिल करके एक प्रक्रिया के तहत किया गया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर आर्थिक हितों को सुलझाने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

उन्होंने कहा, “मूल मुद्दा मैनेजमेंट पदों का नहीं है, जिनके लिए उचित और सही मुआवजा दिया गया है। मुद्दा सही आर्थिक मालिकाना हक को उचित मान्यता देने का है, जो अभी भी अनसुलझा है।”

मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी TAFE की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि लक्ष्मी इसकी वाइस चेयरमैन हैं। लक्ष्मी सुंदरम-क्लेटन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सुदर्शन वेणु TVS मोटर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

दोनों महिलाओं ने कहा कि TVS परिवार के बड़े बंटवारे को वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे के समझौते के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

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उन्होंने कहा, “वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर आर्थिक हितों को लेकर पारदर्शी मूल्यांकन, बातचीत और आपसी सहमति वाली कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। इन आर्थिक हितों के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है।”

मल्लिका ने यह भी साफ किया कि TAFE ‘अमलगमेशन्स ग्रुप’ का हिस्सा है, जो एक अलग पारिवारिक बिजनेस ग्रुप है और जिसमें वह शेयरहोल्डर हैं; इसका वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर आर्थिक समझौते से कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा, “वेणु श्रीनिवासन परिवार में आर्थिक हितों के समान बंटवारे के सबूत के तौर पर TAFE के साथ उनके लंबे समय से जुड़े रहने और कस्टोडियल भूमिका को पेश करना मूल रूप से गुमराह करने वाला है।”

लक्ष्मी और मल्लिका ने इस बात का भी खंडन किया कि परिवार की सभी संपत्तियां सिर्फ़ एक व्यक्ति की थीं और वह उन्हें अपनी मर्ज़ी से बांट सकता था। उन्होंने कहा कि यह न तो कोई तय बात थी और न ही कोई स्थापित स्थिति।

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उन्होंने आगे कहा कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों को आर्थिक मालिकाना हक से नहीं मिलाया जाना चाहिए; उनका तर्क था कि लीडरशिप की भूमिकाएं या बिज़नेस संभालने के मौके मिलना, पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे का विकल्प नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा, “इसी तरह, ट्रेडमार्क, ब्रांड के इस्तेमाल और नॉन-कम्पलीट (प्रतिस्पर्धा न करने की) शर्तों से जुड़े इंतजामों को आर्थिक समझौता नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन इंतजामों में ऐसा कोई समझौता शामिल ही नहीं था।”

दोनों महिलाओं ने कहा कि किसी भी उचित समझौते में सभी संबंधित पक्षों के जायज आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए और यह पारदर्शी मूल्यांकन, बातचीत और सहमति पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकतरफा तौर पर किए गए इंतजामों को निष्पक्ष या आपसी सहमति वाला नहीं माना जा सकता।

लक्ष्मी वेणु और मल्लिका श्रीनिवासन ने कहा कि वे परिवार, उसके कारोबार और उससे जुड़े लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विवाद का जल्द समाधान चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपसी सहमति से बातचीत की जाएगी, ताकि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके।

उन्होंने कहा कि परिवार ने हमेशा आपस में बातचीत करके विवाद सुलझाने की कोशिश की है और निजी मामलों को सार्वजनिक करने से बचता रहा है। हालांकि, अब इस मामले को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए कुछ जरूरी तथ्यों को स्पष्ट करना जरूरी हो गया है।

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