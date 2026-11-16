टीवीएस ग्रुप में परिवार के झगड़े के नए सिरे से बढ़ने के साथ, लक्ष्मी वेणु ने आधिकारिक तौर पर वेणु श्रीनिवासन ब्रांच की जॉइंट फैमिली एसेट्स का बंटवारा करने की मांग की है। उन्होंने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन को एक नोटिस जारी करके हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत परिवार की संपत्ति में अपना सही हिस्सा मांगा है ।

बंटवारे के नोटिस में लक्ष्मी ने परिवार के मुखिया के तौर पर वेणु श्रीनिवासन से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और संपत्ति का सही और कानूनी बंटवारा पक्का करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 (जिसे 2005 में बदला गया था) के तहत बंटवारे की मांग करने का उनका एक अलग कानूनी अधिकार है, जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बेटियों के बराबर अधिकारों को मानता है।

उनकी मां, मल्लिका श्रीनिवासन ने सबके सामने उनके दावे का समर्थन किया है और कहा है कि लक्ष्मी का परिवार की संपत्ति में सही हिस्सा है और बेटा और बेटी हर तरह से बराबर हैं।

इस नए मामले से एक तरफ वेणु श्रीनिवासन और उनके बेटे सुदर्शन वेणु और दूसरी तरफ लक्ष्मी और मल्लिका के बीच परिवार के आर्थिक हितों के मालिकाना हक और बंटवारे को लेकर मतभेद काफी बढ़ गए हैं।

विचाराधीन संपत्तियां

लक्ष्मी ने जिन एसेट्स के बंटवारे की मांग की है, उनमें VS ट्रस्ट और दूसरी होल्डिंग कंपनियों और स्ट्रक्चर के ज़रिए रखे गए इंटरेस्ट शामिल हैं। इनमें वे बिजनेस और एसेट्स शामिल हैं जो 2020 के बड़े टीवीएस फैमिली अरेंजमेंट के तहत वेणु श्रीनिवासन ब्रांच को दिए गए थे, जिसमें टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज़ और सुंदरम-क्लेटन में इंटरेस्ट शामिल हैं। वेणु श्रीनिवासन टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस हैं।

लक्ष्मी का मुख्य तर्क यह है कि टीवीएस परिवार के अंदर बड़ा बंटवारा, जिस पर 2020 में सहमति बनी थी और जिसे बाद में लागू किया गया, उनके परिवार के अंदर संपत्ति का बंटवारा नहीं था। उनका कहना है कि वेणु श्रीनिवासन परिवार के अंदर आर्थिक हितों का कोई समझौता या बंटवारा कभी शुरू या पूरा नहीं हुआ।

उन्होंने यह भी कहा है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों के बंटवारे को एसेट्स के मालिकाना हक के बराबर नहीं माना जा सकता और इससे परिवार के दूसरे सदस्यों के कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो सकते।

पक्षपात का आरोप

अपने नोटिस में, लक्ष्मी ने आरोप लगाया है कि उन्हें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उनके सही हिस्से से दूर रखा जा रहा है और फायदेमंद फायदे उनके भाई, सुदर्शन के पक्ष में इकट्ठा किए गए हैं, जिससे उनके कानूनी अधिकार छीन लिए गए हैं।

उन्होंने कहा है, “कानून में और एक प्रोग्रेसिव भारत में पितृसत्ता की कोई जगह नहीं है,” और कहा है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बेटियों के अधिकारों को एकतरफा फैसलों या कॉर्पोरेट व्यवस्थाओं से खत्म नहीं किया जा सकता।

ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी TAFE की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मल्लिका ने अपनी बेटी की बात का समर्थन किया है।

मल्लिका ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपसी समझौते के लिए की गई पहल अब तक किसी सार्थक नतीजे तक नहीं पहुँच पाई है और न ही इसमें समय रहते कोई प्रगति हुई है। एक मां के तौर पर, मेरे लिए बेटा और बेटी हर लिहाज से बराबर हैं। मेरा मानना ​​है कि परिवार की संपत्ति में लक्ष्मी का भी पूरा और जायज हिस्सा है, जो सुदर्शन के हिस्से से किसी भी तरह कम नहीं है।”

उन्होंने कहा कि इस मामले को सभी स्टेकहोल्डर्स के हित में “ट्रांसपेरेंट बातचीत, बराबरी, क्लैरिटी और दोस्ती” के साथ सुलझाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे से, शालीनता और गरिमा के साथ आगे बढ़ सकेंगे।”

पहले की आपत्तियां

यह नया नोटिस पिछले कुछ हफ्तों में लक्ष्मी और मल्लिका के कई बयानों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बार-बार कहा है कि टीवीएस परिवार के बड़े बंटवारे को वेणु श्रीनिवासन परिवार के आर्थिक हितों का समझौता नहीं समझना चाहिए।

इससे पहले एक जॉइंट स्टेटमेंट में, दोनों महिलाओं ने कहा था कि 2020 के फैमिली अरेंजमेंट में संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ एक प्रोसेस शामिल था, लेकिन उनके करीबी परिवार में ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन, चर्चा और आपसी सहमति से जुड़ी कोई मिलती-जुलती एक्सरसाइज नहीं हुई थी।

उन्होंने कहा था, “असल मुद्दा मैनेजमेंट पोजीशन के बारे में नहीं है, जिन्हें सही और उसी हिसाब से सैलरी दी गई है। यह सही इकोनॉमिक ओनरशिप की सही पहचान के बारे में है, जो अभी भी अनसुलझा है।”

लक्ष्मी TAFE की वाइस चेयरमैन और सुंदरम-क्लेटन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि सुदर्शन टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मल्लिका ने यह भी साफ किया है कि TAFE अमलगमेशन्स ग्रुप का हिस्सा है, जो एक अलग फैमिली बिजनेस ग्रुप है जिसमें वह शेयरहोल्डर हैं और इसे वेणु श्रीनिवासन परिवार के अंदर किए जा रहे इकोनॉमिक सेटलमेंट का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

कानूनी तैयारियां

मतभेदों ने कानूनी रूप भी ले लिया है। जैसा कि पहले बताया गया था, वेणु श्रीनिवासन, मल्लिका, लक्ष्मी और सुदर्शन ने 12 और 13 अक्टूबर को चेन्नई के सिटी सिविल कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट में कैविएट फाइल किए थे । फाइलिंग से पता चला कि परिवार के सदस्य कोर्ट की कार्रवाई होने पर अपने-अपने हितों की रक्षा करने की तैयारी कर रहे थे।

कैविएट के तहत कोर्ट को इसे फाइल करने वाले व्यक्ति को किसी ऐसी एप्लीकेशन पर ऑर्डर पास करने से पहले अपनी बात रखने का मौका देना होता है, जिससे उनके हितों पर असर पड़ सकता है।

कानूनी तैयारियों के बावजूद, लक्ष्मी और मल्लिका ने कहा है कि वे परिवार में बातचीत से आपसी सहमति से हल निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी समझौते में सभी संबंधित लोगों के जायज आर्थिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए और यह ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन, चर्चा और समझौते पर आधारित होना चाहिए।

लेकिन, नए नोटिस में एसेट्स के फॉर्मल बंटवारे की मांग को रिकॉर्ड में रखा गया है और वेणु श्रीनिवासन पर अपनी बेटी के दावे पर ध्यान देने की जिम्मेदारी डाली गई है।

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TVS परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है। लक्ष्मी वेणु और मल्लिका श्रीनिवासन ने कहा है कि वेणु श्रीनिवासन के परिवार में संपत्ति और आर्थिक हितों के बंटवारे पर अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। यहां पढ़ें पूरी खबर…