मुंबई के जुहू में एक बड़ी प्रॉपर्टी डील हुई है। एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड ने अपने प्रोजेक्ट एम्बेसी टेरेजा का एक पूरा रिहायशी टावर एंजेल वन के फाउंडर, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक दिनेश ठक्कर को बेचने के लिए समझौता किया है। कंपनी के मुताबिक, इस सौदे की कीमत करीब 711 करोड़ रुपये है। कंपनी ने इसे देश की सबसे बड़ी एकल रिहायशी इकाई की डील बताया है।

एम्बेसी डेवलपमेंट्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस डील में दिनेश ठक्कर एम्बेसी टेरेजा का पूरा जी+7 मंजिला टावर खरीद रहे हैं। इस टावर का आरईआरए कारपेट एरिया करीब 63,000 वर्ग फुट है। यानी उन्होंने सिर्फ एक फ्लैट नहीं, बल्कि पूरा टावर खरीदा है। यह प्रोजेक्ट जुहू तारा रोड पर स्थित है।

पांच टॉवर वाले डेवलपमेंट का हिस्सा

यह अल्ट्रा-लग्ज़री प्रोजेक्ट 2 एकड़ जमीन पर बने पांच टॉवर वाले डेवलपमेंट का हिस्सा है, जिसमें 50 घर हैं और इसकी अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू (GDV) 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।

यहां पांच टावर हैं और हर मंजिल पर एक घर रखा गया है। प्रोजेक्ट में समुद्र और शहर का अच्छा नजारा, बड़े घर, हरे-भरे इलाके और कई लग्जरी सुविधाएं दी जा रही हैं।

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, दिनेश ठक्कर ने बताया कि घर की तलाश करते समय उनकी प्राथमिकता ज्यादा निजी जगह, बड़ी जगह और समुद्र का अच्छा नजारा था। उनके नए घर का नाम ‘एंजेलस’ रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह घर उनके परिवार के लिए तैयार किया जाएगा और इसके निर्माण के लिए उन्होंने एम्बेसी ग्रुप पर भरोसा किया है।

एम्बेसी डेवलपमेंट्स के चेयरमैन जितेंद्र विरवानी ने कहा कि दिनेश ठक्कर का पूरा टावर खरीदना कंपनी के लिए खास बात है। एम्बेसी डेवलपमेंट्स मुंबई और आसपास के इलाकों में कई रिहायशी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इनमें वर्ली का एम्बेसी सिटाडेल, अलीबाग का एम्बेसी सेरेनिटी, पनवेल का एम्बेसी पार्क और ठाणे का एम्बेसी वन शामिल हैं।

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