Dilip Shanghvi Success Story: दिलीप संघवी… एक ऐसा नाम जिसने बेहद साधारण शुरुआत से दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। 1983 में सिर्फ कुछ दवाइयों के साथ शुरू हुई उनकी कंपनी Sun Pharmaceutical Industries आज भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की प्रमुख फार्मा कंपनियों में शामिल है।

बिजनेस की गहरी समझ के दम पर दिलीप संघवी ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया, जिसने उन्हें दुनिया के टॉप अरबपतियों की सूची में पहुंचा दिया। Forbes के मुताबिक मई 2026 तक उनकी रियल टाइम नेटवर्थ करीब 26.2 अरब डॉलर है। आइए जानते हैं एक साधारण परिवार से निकले उस शख्स की कहानी…

शुरुआत

1955 में जन्मे दिलीप सांघवी कोलकाता में पले-बढ़े, जहां उनके पिता ब्रांडेड और जेनेरिक दवाएं बेचने वाली एक फार्मास्यूटिकल ट्रेडिंग कंपनी चलाते थे। उन्होंने 1982 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर डिग्री हासिल की। ​​ग्रेजुएशन के बाद, सांघवी ने मुंबई में सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज शुरू की।

फैमिली

दिलीप संघवी का परिवार हमेशा लो-प्रोफाइल रहा है। वे मुंबई में रहते हैं और शादीशुदा हैं। उनके दो बच्चे हैं। फरवरी 2025 में उनके बेटे आलोक संघवी को सन फॉर्मा का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO – Chief Operating Officer) बनाया गया।

दिलीप संघवी का करियर

दिलीप संघवी ने Sun Pharma को धीरे-धीरे भारत से बाहर वैश्विक कंपनी में बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी डील 2014 में हुई, जब Sun Pharma ने लगभग 4 अरब डॉलर में Ranbaxy Laboratories का अधिग्रहण किया। इस डील ने Sun Pharma को भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी में से एक बना दिया। इसके बाद कंपनी ने अमेरिका और यूरोप में भी अपनी मौजूदगी मजबूत की।

2023 में Sun Pharma ने अमेरिकी कंपनी Concert Pharmaceuticals को 576 मिलियन डॉलर में खरीदा। मई 2025 में कंपनी ने अमेरिका की Skin Cancer Drug Maker Checkpoint Therapeutics का 355 मिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया।

दिलीप संघवी का कारोबार

Sun Pharmaceutical Industries आज भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड फार्मा कंपनी है। फोर्ब्स के अनुसार, कंपनी की सालाना आय लगभग 6.1 अरब डॉलर के आसपास है, जिसमें से करीब दो-तिहाई राजस्व विदेशी बाजारों से आता है।

दिलीप संघवी Sun Pharma Advanced Research Company Ltd के चेयरमैन भी हैं, जो नई दवाओं और ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करती है।

सम्मान और उपलब्धियां

दिलीप संघवी को बिजनेस और फार्मा सेक्टर में योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं।

– 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया।

– 2011 में उन्हें अर्न्स्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला।

वे RBI के सेंट्रल बोर्ड कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही IIT बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ट्रस्टी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रोड्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ट्रस्टी भी रह चुके हैं।

दिलीप संघवी की नेटवर्थ

Forbes के अनुसार 6 मई 2026 तक दिलीप संघवी की रियल टाइम नेटवर्थ लगभग 26.2 अरब डॉलर है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में वे 96वें नबंर पर है।

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टिम कुक (Tim Cook) अब एप्पल (Apple) में एक बड़े बदलाव के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पद छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में जाने वाले हैं। करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले कुक की जगह मौजूदा हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस (John Ternus) लेंगे। कुक के नेतृत्व में कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 350 अरब डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…