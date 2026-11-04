Gold Silver Price Today: धनतेरस से पहले सोने-चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज भारत में एक ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 13,991 रुपये है, जो पिछले दिन यानी 3 नबंवर के मुकाबले 27 रुपये अधिक है। वही, 22 कैरेट एक ग्राम सोना 25 रुपये की तेजी के साथ 12825 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 20 रुपये की तेजी के साथ 10,493 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है।

वही, गुडरिटर्न्स पर 1 ग्राम चांदी 200 रुपये और एक किलो चांदी 2 लाख रुपये में मिल रही है। आपके शहर के गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

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