अगर आप असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में काम करते हैं और बुढ़ापे में पैसों की चिंता रहती है, तो सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना आपके लिए काफी मददगार हो सकती है। इस योजना में 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की तय पेंशन मिलती है।

साल 2019 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य ऐसे मजदूरों और कामगारों को सहारा देना है, जिनके पास EPF या NPS जैसी रिटायरमेंट की सुविधाएं नहीं होतीं।

क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन एक वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। यह योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, घरेलू मदद करने वालों और छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई है।

कैसे काम करती है 3000 रुपये की पेंशन?

जैसा कि श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में बताया, “असंगठित वर्कर्स को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये महीने की पक्की पेंशन दी जाती है।”

यह योजना एक आसान तरीके से काम करती है – आप अपने काम के वर्षों के दौरान हर महीने थोड़ी सी रकम देते हैं और सरकार भी उतनी ही रकम देती है। 60 साल के बाद, आपको एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है।

कौन है इस योजना में पात्र?

आपको योजना में शामिल होने के लिए ये शर्तें पूरी करनी होंगी-

– उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच

– महीने की आय 15000 रुपये या उससे कम

– असंगठित क्षेत्र का वर्कर होना चाहिए

– EPFO, ESIC या NPS (सरकार द्वारा फंडेड) का मेंबर नहीं होना चाहिए

हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन जरूरी है?

इस योजना में कंट्रीब्यूशन आप किस उम्र में कंट्रीब्यूशन शुरू करते हैं उस पर निर्भर करता है।

– 55 रुपये प्रति माह से शुरू होता है (कम उम्र वालों के लिए)

– 200 रुपये प्रति माह तक जाता है (40 साल के करीब शामिल होने वालों के लिए)

खास बात यह है कि सरकार आपके कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से मैच करती है।

जैसा कि मंत्री ने बताया, “बेनिफिशियरी को 50% मंथली कंट्रीब्यूशन देना होगा और उतना ही कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी।”

इस योजना के लिए आवदेन कैसे करें?

– आधार और बचत बैंक खाते के साथ किसी CSC पर जाएं।

– आधार का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन दें।

– इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।

– आपको पहली सदस्यता का भुगतान नकद करना होगा।

– बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा चुनें।

– रजिस्ट्रेशन सफल होने पर पीएम-एसवाईएम कार्ड प्राप्त करें।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

– आधार कार्ड

– मोबाइल नंबर

– बचत बैंक खाता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन में अब तक कितने लोगों ने एनरोल किया है?

इस स्कीम को पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपनाया गया है। सरकार के मुताबिक, 12 मार्च तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत 52.5 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी एनरोल कर चुके हैं, जिसमें बल्क रजिस्ट्रेशन भी शामिल हैं।

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