खाद क्षेत्र पर आने वाले समय में दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि वैश्विक सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों और बढ़ती लागत के कारण उर्वरकों की कीमतों में जल्द राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है।
एक सूत्र ने कहा, “खाद की कीमतें कम होती नहीं दिख रही हैं।”
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, इसी दबाव को देखते हुए उर्वरक मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के मुकाबले सब्सिडी में 100% बढ़ोतरी की मांग की है।
सूत्रों के अनुसार, प्राकृतिक गैस और अन्य कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि से कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ा है, जबकि उर्वरक उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता भी सीमित बनी हुई है।
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