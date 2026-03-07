8वें वेतन आयोग से पहले केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों पर बहस फिर से शुरू हो गई है, कर्मचारी संगठन एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को पूरी तरह से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड की ड्राफ्टिंग कमिटी को अपनी मांगें सौंपी हैं।

मुख्य प्रस्तावों में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) दोनों को खत्म करना और OPS पर वापस आना शामिल है। इस मांग पर तब फिर से ध्यान गया जब डेटा से पता चला कि नई शुरू की गई UPS पर रिस्पॉन्स सीमित रहा।

यूपीएस से कमजोर रिस्पॉस से चर्चा तेज

हाल ही में सरकार ने संसद को बताया कि 30 नवंबर 2025 तक सिर्फ 1,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुना था।

इस आंकड़े में नए भर्ती, मौजूदा कर्मचारी और पहले रिटायर हो चुके लोग शामिल हैं। डेडलाइन को बार-बार बढ़ाने के बावजूद (30 जून से 30 नवंबर, 2025 तक) इसे अपनाने की दर बहुत कम रही। लगभग 23-25 ​​लाख योग्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से यूपीएस सब्सक्राइबर की संख्या सिर्फ 4-5% ही है।

इस स्कीम को चुनने वालों में 38,569 सिविल कर्मचारी और 23,529 रेलवे कर्मचारी थे। कर्मचारी प्रतिनिधि इस कम दिलचस्पी को 2004 के बाद शुरू किए गए पेंशन फ्रेमवर्क को लेकर लगातार अनिश्चितता और नाखुशी का संकेत मान रहे हैं।

ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग

ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग नई नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियन लगभग दो दशकों से यह मुद्दा उठा रहे हैं, जब से सरकार ने यह स्कीम बंद की है। 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की नई भर्तियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई थी और उसकी जगह नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS नाम का नया सिस्टम लाया गया था।

OPS के तहत, कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी से जुड़ी एक तय पेंशन का भरोसा दिया गया था, साथ ही समय-समय पर महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव भी किया जाता था। हालांकि, NPS के तहत, पेंशन मार्केट-लिंक्ड रिटर्न पर निर्भर करती है, जिससे यूनियनों का तर्क है कि रिटायरमेंट इनकम अनिश्चित हो जाती है।

8वें वेतन आयोग से पहले यूनियनों ने सरकार से फिर से कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में OPS को बहाल करने को शामिल करने की मांग की। हालांकि, जब नवंबर 2025 में ToR को नोटिफाई किया गया, तो सरकार ने इस मांग को शामिल नहीं किया।

OPS पर सरकार का स्टैंड

कर्मचारी यूनियनों की बार-बार रिप्रेजेंटेशन और सांसदों के उठाए गए सवालों के बावजूद, सरकार ने लगातार कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्यों पड़ सकता है 8वें वेतन आयोग पर दबाव

यूपीएस को मामूली तौर पर अपनाने और पेंशन सुधारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए, उम्मीद है कि कर्मचारी यूनियनें 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं के दौरान दबाव बढ़ाएंगी।

यूनियन लीडर्स का तर्क है कि UPS पर कमजोर प्रतिक्रिया मौजूदा पेंशन फ्रेमवर्क में कर्मचारियों के बीच भरोसे की कमी को दिखाती है और OPS को बहाल करने के मामले को मजबूत करती है।

जैसे-जैसे 8वें पे कमीशन के लिए बातचीत आगे बढ़ेगी, पेंशन का मुद्दा कर्मचारी प्रतिनिधियों और सरकार के बीच सबसे ज्यादा बहस वाले टॉपिक में से एक बन सकता है।

क्या है 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति

सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा की। नवंबर 2025 में कमीशन के सदस्यों के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) और अपॉइंटमेंट को नोटिफाई किया गया था।

अभी पैनल एम्प्लॉई यूनियन और सरकारी डिपार्टमेंट सहित स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के शुरुआती स्टेज में है। कमीशन से उम्मीद है कि वह आने वाले महीनों में पे स्ट्रक्चर, अलाउंस और पेंशन फ्रेमवर्क का रिव्यू करेगा और सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।

