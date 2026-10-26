दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को आर्थिक मदद देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए पात्र बुजुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।

अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, तो आइए जानते हैं…

कौन उठा सकता है दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ?

दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 69 साल की उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 2,500 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है।

दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए क्या हैं पात्रता?

– जो दिल्ली में पांच साल से अधिक समय से रह रहा हो

– वार्षिक आय 1 लाख रुपए अधिक नहीं हो।

– बुजुर्ग का आधार कार्ड बैंक से लिंक होना अनिवार्य है।

आवेदन करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

– आधार कार्ड

– आय प्रमाण पत्र

– आयु प्रमाण पत्र

– बैंक खाता

– पासपोर्ट साइज फोटो

– जाति प्रमाण पत्र

– बीपीएल कार्ड

– निवास प्रमाण पत्र

– मोबाइल नंबर आदि।

दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

– दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन e-District Delhi पोर्टल पर जाएं।

– New User Registration पर क्लिक करके अकाउंट बनाएं।

– अपने लॉगिन विवरण से पोर्टल पर लॉगिन करें।

– Social Welfare Department में वृद्धावस्था पेंशन योजना का विकल्प चुनें।

– मांगी गई व्यक्तिगत, आय और बैंक खाते की जानकारी भरें।

– जरूरी प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज अपलोड करें।

– जानकारी जांचकर फॉर्म जमा करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

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