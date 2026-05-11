Delhi Mahila Samriddhi Yojana 2026 Online Regsitration: दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में योग्य और ज़रूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ के लिए रजिस्ट्रेशन जून से शुरू कर सकती है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार कर लिया गया है। यह योजना उम्मीद है कि यह पोर्टल जून के पहले हफ़्ते से काम करना शुरू कर देगा।

बदल सकता है इस योजना का नाम

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस योजना को एक नए नाम दिल्ली लक्ष्मी योजना के साथ लॉन्च कर सकती है। उम्मीद है कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लगभग 17 लाख महिलाओं को शामिल किया जाएगा।

मार्च में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का वार्षिक बजट पेश करते हुए इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। पिछले वित्तीय वर्ष में भी दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे; लेकिन योग्य लाभार्थियों की जाँच के लिए सही डेटा उपलब्ध न होने के कारण इसके कार्यान्वयन में देरी हुई थी।

पिछले साल मार्च में हुआ था समिति का गठन

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, इस योजना को लागू करने के लिए पिछले साल मार्च में मुख्यमंत्री गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू किया जाएगा, जिसका नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री करती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के लिए पात्रता मानदंड भी तय कर लिए गए हैं। इस योजना के लिए केवल उन्हीं महिलाओं पर विचार किया जाएगा जिनके पास दिल्ली का आधार नंबर है और जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आती हैं।

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