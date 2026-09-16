सरकार 2000 रुपये से ज्यादा के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को वापस लेने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर अधिकारी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या 15 अक्टूबर से लागू होने वाला MDR चार्ज वापस लिया जा सकता है, कहा कि फैसला पहले ही हो चुका है और “इसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता”।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह कदम यूपीआई इकोसिस्टम के बड़े हित में खासकर इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि MDR लगाने का फैसला (जो कई दूसरे देशों में भी अपनाया जाता है) तब लिया गया था जब 2020 में UPI सिस्टम शुरू किया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा कि नए फ्रेमवर्क का मकसद UPI को फाइनेंशियली सेल्फ-सस्टेनेबल बनाना है। इससे पहले दिन में, सरकार ने फीस लगाने के अपने फैसले में ‘विदेशी असर’ के दावों को गलत बताया।

एक X पोस्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा: “कुछ दावों का कहना है कि यह बदलाव विदेशी असर की वजह से हुआ है। यह गलत है। भारत के UPI पॉलिसी के फैसले स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं, जिनका साफ लक्ष्य एक आत्मनिर्भर, सबको साथ लेकर चलने वाला और सस्ता डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाना है।”

यह बयान तब आया है जब इस कदम का व्यापारियों, दुकानदारों और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया, और आलोचकों ने इसे “मोदी टैक्स” कहा। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी पार्टियों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने US के दबाव में झुक गए।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स की ‘मांग’ के आगे सरेंडर कर दिया और एक खास हमले में, राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी ने ‘US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधे लेटने और दंडवत प्रणाम करने का फैसला किया है’।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा: “UPI कस्टमर्स के लिए फ्री बना हुआ है। दोस्तों को पैसे भेजना, दुकानों पर पेमेंट करना, या QR कोड स्कैन करना — सभी पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।” इसने नए चार्ज पर एक डिटेल्ड नोट भी जारी किया, जिसमें देश भर के लाखों UPI यूज़र्स को भरोसा दिलाया गया कि ‘रोज़ाना के पेमेंट सुरक्षित हैं’, यह बताते हुए कि 95 परसेंट से ज़्यादा मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन Rs 2,000 की लिमिट से कम हैं, जिन पर 0.4 परसेंट फीस लगेगी।

सरकार ने मंगलवार को इस फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा कि ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में UPI को और बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे, साथ ही इसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी बनी रहेगी। इसने यह भी कहा कि ज्यादातर पेमेंट फ़्री रहेंगे।

फाइनेंस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने पहले ज़ीरो-MDR मॉडल के सस्टेनेबिलिटी को लेकर चिंता जताई थी। अपनी 32वीं रिपोर्ट में, पैनल ने कहा कि यह सिस्टम “सरकारी फाइनेंस पर दबाव डालता है” और चेतावनी दी कि “एक सही रेवेन्यू मैकेनिज़्म बनाना यह पक्का करने के लिए जरूरी है कि UPI इकोसिस्टम सरकारी खजाने पर लगातार दबाव डाले बिना फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हासिल करे”।

कमिटी ने यह भी कहा कि सरकार ज़ीरो-MDR पॉलिसी से जुड़ी इंसेंटिव स्कीम को फंड करने के लिए हर साल लगभग 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

मंगलवार को अनाउंस किए गए नए फ्रेमवर्क से लगभग छह साल से पूरी तरह फ्री UPI पेमेंट खत्म हो गए हैं। इसके तहत, 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 परसेंट MDR लागू होगा। पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफर और छोटे पेमेंट इस चार्ज से बाहर रहेंगे।

यह साफ करते हुए कि यूजर्स को सीधे तौर पर इसका खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, “UPI के ज़रिए ऐसे पेमेंट करने पर कस्टमर्स को कोई चार्ज नहीं देना होगा।” इसमें आगे कहा गया, “MDR मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर एक चार्ज है। यह UPI पेमेंट करने वाले कस्टमर्स पर कोई चार्ज नहीं है।”

मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि लोग “अनलिमिटेड फ्री इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें कोई मंथली कोटा, वॉल्यूम लिमिट या फ्री UPI ट्रांज़ैक्शन पर टियर कैप नहीं होगी”।

यह बदलाव सालों से जीरो-कॉस्ट UPI ट्रांज़ैक्शन के बाद एक बदलाव है, खबर है कि इस ऑर्डर को चैलेंज करने वाली एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है।

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UPI को लेकर ‘विदेशी दबाव’ के आरोपों पर केंद्र सरकार ने बुधवार को सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI से जुड़े फैसले भारत अपने स्तर पर लेता है और इनमें किसी बाहरी देश का दबाव नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक, नई व्यवस्था का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ, समावेशी और लोगों के लिए सस्ता बनाए रखना है। यहां पढ़ें पूरी खबर…