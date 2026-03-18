DA Hike Update: मार्च का आधा महीना बीत चुका है लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान नहीं किया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी-जून अवधि के लिए महंगाई भत्ते की (DA) बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

हर साल केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (DA) में दो बार संशोधन करती है और पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न सामने आया है। पहली बढ़ोतरी (जनवरी-जून अवधि) आमतौर पर होली के आसपास जबकि दूसरी (जुलाई-दिसंबर चक्र) दिवाली के समय होती है।

पिछले सालों के पैटर्न से संकेत मिलते हैं कि डीए की घोषणा जल्द हो सकती है:

अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी की घोषणा का समय आमतौर पर होली के आसपास ही रहा है:

2025: 28 मार्च को डीए की घोषणा हुई जबकि होली 14 मार्च की थी।

2024: 25 मार्च को होली थी जबकि डीए की घोषणा 7 मार्च को हुई।

2023: 8 मार्च को होली थी जबकि डीए की घोषणा 24 मार्च को हुई।

2022: होली 18 मार्च को थी जबकि डीए की घोषणा 30 मार्च को हुई।

यह ट्रेड दिखाता है कि होली के आसपास और मार्च में ही आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान किया जाता है। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार से जल्द डीए में इजाफा किए जाने की उम्मीद है।

अभी कितना है डीए और कितना बढ़ सकता है?

बता दें कि अभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 58 प्रतिशत डीए पा रहे हैं।

लेवल 1 कर्मचारी के लिए:

बेसिक पे: 18,000 रुपये

मौजूदा डीए (58 प्रतिशत): 10,440 रुपये

मुद्रास्फीति के आंकड़ों और AICPI index से जुड़े गणनाओं के आधार पर इस बार 2% DA बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

अगर ऐसा होता है तो नई DA दर बढ़कर 60% हो जाएगी और संशोधित DA राशि 10,800 रुपये रह जाएगी। यानी Level 1 कर्मचारियों के लिए करीब 360 रुपये प्रति माह की बढ़ोत्तरी होगी।

क्या मार्च की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलेगा?

यह सबसे बड़ा सवाल है जो कई कर्मचारी पूछ रहे हैं। अगर सरकार आने वाले दिनों में डीए बढ़ोतरी की घोषणा भी कर देती है तो भी इसका असर मार्च की सैलरी या पेंशन में दिखना मुश्किल है। इसकी वजह पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया है:

पहले कैबिनेट द्वारा घोषणा की जाती है और उसके बाद आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होता है। फिर अलग-अलग विभाग इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और अंत में बैंक सैलरी व पेंशन में अपडेट करते हैं।

अब जबकि आधा मार्च बीत चुका है, इसलिए यह पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी होना मुश्किल है। इसी कारण संशोधित DA का असर अप्रैल की सैलरी और पेंशन में दिखाई देने की संभावना है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिलेगा।

सातवां वेतन आयोग खत्म, आठवें का इंतजार अभी बाकी

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है जबकि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसकी रिपोर्ट नवंबर 2025 से करीब 14-18 महीनों बाद आने की उम्मीद है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को राहत के लिए DA बढ़ोतरी पर ही निर्भर रहना होगा।

बेसिक पे में DA मर्ज करने की मांग तेज

कर्मचारी यूनियनों की एक बड़ी मांग 50% DA/DR को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करने की है। यह मांग 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) के लिए भेजे गए सुझावों में शामिल थी लेकिन नवंबर 2025 में जारी अंतिम ToR में इसे जगह नहीं मिली।

अब सातवां वेतन आयोग खत्म होने और 8वें के लागू होने में समय लगने के चलते कर्मचारियों को उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई के बीच सरकार अंतरिम राहत के तौर पर इस मांग पर विचार कर सकती है।

अब आगे क्या उम्मीद करें?

DA बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में होने की संभावना है क्योंकि पिछले कई सालों में ट्रेंड होली के आसपास दिखा रहा है।

संभावित बढ़ोतरी: 2% (58% से 60%)

मार्च की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलने की संभावना कम

अप्रैल की सैलरी में बढ़ोतरी का असर दिख सकता है। जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिलने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर उम्मीद करें तो होली के आसपास की टाइमिंग और महंगाई के आंकड़े संकेत देते हैं कि DA बढ़ोतरी की घोषणा जल्द हो सकती है। हालांकि मार्च की सैलरी में इसका फायदा नहीं मिलेगा लेकिन अप्रैल में संशोधित DA और एरियर मिलने की उम्मीद है।