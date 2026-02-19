DDA Premium Housing Scheme 2026: दिल्ली में सस्ते में अपने सपनों का घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने अपनी प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 को 20 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम में एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी, जनसंख्या और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 582 रेजिडेंशियल फ्लैट के साथ-साथ स्टैंडअलोन कार और स्कूटर गैरेज भी हैं।

ये अपार्टमेंट दिल्ली के जसोला, वसंत कुंज, रोहिणी, द्वारका, करोल बाग, दिलशाद गार्डन, गाजीपुर और लोकनायकपुरम जैसे दूसरे प्राइम इलाकों में हैं।

DDA ने यह स्कीम 6 जनवरी, 2026 को लॉन्च की थी। DDA ने कहा कि इसलिए टाइमलाइन बढ़ाई गई है ताकि इच्छुक एप्लिकेंट को रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ईएमडी जमा करने और आवेदन को फाइनल जमा करने का प्रोसेस पूरा करने में आसानी हो।

ई-नीलामी और रजिस्ट्रेशन डिटेल

डीडीए के मुताबिक, ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी शाम 6 बजे तक है।

आवदेन जमा करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी है। ई-ऑक्शन शेड्यूल 26 फरवरी, 2026 को बताया जाएगा और टेंटेटिव ऑनलाइन ऑक्शन 2 मार्च से 5 मार्च के बीच होने वाला है।

With the deadline now extended, own your dream home in Delhi’s premium locations through the #DDA Premium Housing Scheme 2026, offering 582 flats starting from ₹18.79 lakh with freehold ownership and a transparent e-auction.



Register and submit your EMD before 20 February 2026… pic.twitter.com/f8yIVWbs6K — Delhi Development Authority (@official_dda) February 18, 2026

कितने और कहां है फ्लैट?

– ऑफर में 582 यूनिट्स मौजूद है।

– जसोला में 15 HIG (हाई इनकम ग्रुप) फ्लैट्स 2.14 करोड़ रुपये के रिज़र्व प्राइस पर उपलब्ध है।

– वसंत कुंज में फ्लैट 1.15 करोड़ रुपये के रिज़र्व प्राइस पर उपलब्ध है।

– इसके अलावा, द्वारका में एक SFS फ्लैट है जिसकी कीमत 1.21 करोड़ रुपये है, साथ ही 14 MIG (मिडिल इनकम ग्रुप) फ्लैट हैं, जिनकी रिजर्व – कीमत 1.34 करोड़ रुपये और 1.45 करोड़ रुपये के बीच है।

इस स्कीम के तहत आने वाले दूसरे एरिया में शामिल हैं –

– रोहिणी, गाजीपुर और द्वारका में HIG अपार्टमेंट की रिजर्व कीमत 98 लाख रुपये से 1.21 करोड़ रुपये तक है।

– द्वारका, जहांगीरपुरी, लोकनायकपुरम, नंद नगरी, दिलशाद गार्डन और माधीपुर वगैरह में MIG यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स की रिजर्व कीमत 53 लाख रुपये और 1.45 करोड़ रुपये से शुरू होती है।

– करोल बाग, देव नगर, द्वारका, मानसरोवर पार्क, मुखर्जी पार्क, रोहिणी, रामपुरा, पश्चिम विहार, शालीमार बाग और विकासपुरी में LIG फ्लैट्स हैं। इन यूनिट्स की रिज़र्व प्राइस 19 लाख रुपये से शुरू होती है।

– द्वारका में शाहपुर जाट, अशोक नगर, कोंडली घरोली और नसीरपुर में जनता और EWS यूनिट्स उपलब्ध हैं।

– पीतमपुरा, रोहिणी, मॉल रोड और अशोक विहार में स्टैंडअलोन गैरेज भी नीलाम किए जा रहे हैं।

ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाएं।

रजिस्ट्रेशन फीस

आप जिस भी यूनिट (फ्लैट/प्लॉट) के लिए बोली लगानी है, उसके लिए ₹2,500 की फीस देनी होगी।

ईएमडी जमा करें

– बोली लगाने से पहले बयाना राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।

– आप अगर नीलामी जीत जाते हैं, तो यह राशि अंतिम कीमत में जोड़ दी जाएगी।

– अगर आप नहीं जीतते है, तो यह पैसा वापस मिल जाएगा।

