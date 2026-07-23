DDA Housing Scheme 2026 : दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देखने वाले सरकारी कर्मचारियों और प्रोफेशनल्स के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ‘DDA कर्मजीवी आवास योजना 2026’ लॉन्च करने का ऐलान किया है।

डीडीए की इस योजना के तहत नरेला के पॉकेट-11, सेक्टर A1 से A4 में बने 1BHK, 2BHK और 3BHK के कुल 1,224 रेडी-टू-मूव फ्लैट फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व (FCFS) यानी ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर बेचे जाएंगे। इस स्कीम की कखास बात यह है कि सभी फ्लैटों पर 25% की छूट दी जा रही है।

कौन कर सकता है कर्मजीवी आवास योजना के लिए आवेदन?

इस योजना का लाभ देश के ‘कर्मजीवी’ वर्ग को दिया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के नियमित एवं स्थायी कर्मचारी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक और अन्य पेशेवर शामिल हैं।

कितने फ्लैट और कितनी कीमत?

DDA इस योजना के तहत कुल 1,224 फ्लैट बेच रहा है।

फ्लैट संख्या 25% छूट के बाद कीमत 1BHK 384 33.40 लाख रुपये से 33.66 लाख रुपये 2BHK 432 75.55 लाख रुपये से 83.58 लाख रुपये 3BHK 408 106.55 लाख रुपये से 119.22 लाख रुपये

ये कीमतें मेंटेनेंस चार्ज को छोड़कर हैं। फ्लैट के प्लिंथ एरिया के अनुसार अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है।

देना होगा मेंटेनेंस चार्ज

फ्लैट खरीदने वालों को कॉर्पस फंड और 12 महीने का मेंटेनेंस शुल्क भी जमा करना होगा।

– 1बीएचके: 75,000 रुपये कॉर्पस फंड + करीब ₹11,800 का वार्षिक मेंटेनेंस

– 2बीएचके: 1.50 लाख रुपये कॉर्पस फंड + ₹32,690 से ₹36,164 तक वार्षिक मेंटेनेंस

– 3बीएचके: 2.50 लाख रुपये कॉर्पस फंड + ₹53,017 से ₹59,324 तक वार्षिक मेंटेनेंस

DDA ने स्पष्ट किया है कि मेंटेनेंस शुल्क पर GST नहीं लगेगा।

क्या हैं लोकेशन?

नरेला का यह आवासीय प्रोजेक्ट कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के करीब स्थित है।

– प्रस्तावित DMRC मेट्रो स्टेशन लगभग 1.5 किमी दूर

– प्रस्तावित RRTS स्टेशन करीब 1.9 किमी दूर

– UER-1, UER-2 और GT करनाल रोड से बेहतर कनेक्टिविटी

– प्रस्तावित एजुकेशन हब लगभग 5 किमी दूरी पर

– नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 2 किमी दूर

– प्रस्तावित मल्टी-स्पोर्ट्स स्टेडियम

– ममूरपुर सिटी फॉरेस्ट के पास हरियाली वाला क्षेत्र

कितनी है रजिस्ट्रेशन और बुकिंग राशि?

रजिस्ट्रेशन फीस: 2,500 रुपये (एक बार)

1BHK बुकिंग राशि: 50,000 रुपये

2BHK बुकिंग राशि: 4 लाख रुपये

3BHK बुकिंग राशि: 10 लाख रुपये

कैसे होगा आवेदन?

DDA की आवास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड आवेदकों को दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। आवेदन के दौरान पात्रता से जुड़े दस्तावेज, जैसे शैक्षणिक या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और रोजगार का प्रमाण अपलोड करना होगा।

महत्वपूर्ण तारीखें

– रजिस्ट्रेशन शुरू: 24 जुलाई 2026

– बुकिंग शुरू: 15 अगस्त 2026, दोपहर 12 बजे

– आवेदन की अंतिम तारीख: 30 अक्टूबर 2026, रात 11:59 बजे

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Interest Certificate : अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक जरूरी दस्तावेज इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी है। बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला यह सर्टिफिकेट आपके खाते में पूरे वित्त वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किए गए ब्याज का पूरा विवरण देता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…