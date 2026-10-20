DDA Awas Nivesh scheme: अगर आप दिल्ली में अपना खुद का घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दशहरे के मौके पर आवास निवेश योजना 2026 की शुरुआत की है। डीडीए की इस योजना के तहत नरेला में लो इनकम ग्रुप (LIG) लोगों के लिए 2,516 फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इन फ्लैटों की कीमत पर 25% की छूट दी जाएगी। इनकी शुरुआती कीमत 14.95 लाख रुपये रखी गई है। फ्लैट बुक करने के लिए 1 लाख रुपये जमा करने होंगे। इस योजना का उद्देश्य लोगों को कम कीमत पर दिल्ली में अपना घर खरीदने का मौका देना है…

ऑनलाइन बुकिंग कब से होगी शुरू?

इस योजना के तहत फ्लैट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस योजना की शुरुआत 8 अक्टूबर 2026 को हुई थी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। फ्लैटों की बुकिंग आज यानी 20 अक्टूबर 2026 को दशहरे के दिन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है। DDA की इस योजना के तहत फ्लैटों की बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर की जा रही है। इच्छुक 31 जनवरी 2027 तक आवेदन और बुकिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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This Dussehra, take a step closer to your dream home!



With DDA Awaas Nivesh Yojana 2026, book your ready-to-move-in 1-BHK flat in Narela at a 25% special discount. With 2,516 flats available on a First Come, First Serve (FCFS) basis, your new beginning awaits.

Booking starts: 20… pic.twitter.com/S2mSB4LWYa — Delhi Development Authority (@official_dda) October 20, 2026

कहां मिलेंगे फ्लैट?

इस योजना में सभी फ्लैट दिल्ली के नरेला इलाके के सेक्टर G2 से G6 के बीच पॉकेट 3 और पॉकेट 6 में स्थित हैं। कुल 2,516 फ्लैटों में से 1,020 पॉकेट 3 में और 1,496 पॉकेट 6 में उपलब्ध हैं। प्रत्येक फ्लैट का प्लिंथ एरिया करीब 49.90 वर्ग मीटर है। छूट के बाद पॉकेट 3 के फ्लैट की अनुमानित कीमत 15.01 लाख रुपये और पॉकेट 6 के फ्लैट की कीमत करीब 14.95 लाख रुपये रखी गई है।

रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 2500 रुपये

DDA आवास निवेश योजना 2026 के तहत फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोग डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट https://eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली बार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले आवेदकों को 2,500 रुपये की फीस देनी होगी। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

फ्लैट बुक करने के लिए जमा करने होंगे 1 लाख रुपये

योजना के तहत एक फ्लैट बुक करने के लिए 1 लाख रुपये जमा करने होंगे। वहीं, जिन लोगों ने पहले ही DDA के आवास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।

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टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने अमेरिका के बच्चों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को उनकी कंपनी स्पेसएक्स का एक शेयर दिया जाएगा। मस्क के इस बयान के बाद अब इस योजना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मस्क ने 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। यहां पढ़ें पूरी खबर…