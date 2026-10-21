भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। बैंक के शुरुआती विश्लेषण में डार्क वेब पर 3,897 ग्राहकों के ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिनमें उनकी निजी पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक ने डेटा लीक की पूरी जांच शुरू कर दी है।

SBI ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 16 अक्टूबर को इस संभावित डेटा लीक को लेकर अलर्ट मिला था। यह अलर्ट बैंक के थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर, डिफेंस साइबर एजेंसी और भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) की ओर से आया था। इसके बाद बैंक ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें शुरुआती तौर पर हजारों ग्राहकों के रिकॉर्ड सामने आए हैं।

कई रिकॉर्ड्स का किया विश्लेषण

बैंक के अनुसार, डार्क वेब पर मौजूद लगभग 3,75,000 रिकॉर्ड्स का शुरुआती विश्लेषण किया गया, जिनमें से 3,897 ग्राहकों के ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिनमें उनकी निजी पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल है। लीक हुई जानकारी में कथित तौर पर ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नाम, लिंग, ईमेल एड्रेस और घर का पता शामिल है।

इसके अलावा, इसमें ब्रांच और कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल (CIF) आइडेंटिफायर, लीड ID, और लोन व लीड रिकॉर्ड से जुड़े मेटाडेटा तथा अन्य संबंधित फाइलें भी शामिल हैं।

स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी करेगी जांच

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, बैंक ने कहा कि लीक हुए डेटा की सत्यता और पूर्णता की जांच करने, डेटा लीक होने के संभावित स्रोत और दायरे का पता लगाने तथा इस घटना से ग्राहकों और बैंक को होने वाले जोखिमों का आकलन करने के लिए एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

बैंक ने बताया कि अलर्ट मिलने के तुरंत बाद उसने अपने ‘साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स’ और ‘कंटेनमेंट प्रोटोकॉल’ (सुरक्षा उपाय) लागू कर दिए थे।

इसके अलावा, बैंक ने CERT-In द्वारा अधिकृत एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को भी काम पर रखा है, जो इस पूरे मामले का व्यापक आकलन करेगी और डेटा लीक होने की प्रकृति और दायरे की जांच करेगी।

उठाए जा रहे हैं बचाव संबंधी कदम

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, बैंक ने कहा कि अभी आकलन का काम चल रहा है और जरूरत के हिसाब से उचित सुधारात्मक और बचाव संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं।

बैंक ने स्पष्ट किया कि इस घटना का उसके मुख्य कामकाज, वित्तीय प्रदर्शन या बिजनेस की निरंतरता पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। बैंक के मुख्य कामकाज बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से चल रहे हैं।

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