Gautam Adani: अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर में 26 फीसदी की गिरावट से सहमी दलाल स्ट्रीट, एक दिन पहले FPO हुआ था लॉन्च

फिलहाल गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की लिस्मेंट में भी बुरी तरह से पिछड़ गए हैं। वह अब सबसे अमीर एशियाई या भारतीय नहीं हैं। मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं।

Gautam Adani: उद्योगपति गौतम अडानी (Photo Credit- Bloomberg)

गौतम अडानी को बजट वाला दिन खासा मुफीद नहीं रहा। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद अडानी इंटरप्राइजेज का FPO एक दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट काफी खुशफहमी वाली रहीं। कंपनी अपनी कामयाबी पर बाग-बाग थी। हिंडनबर्ग से मजबूती से लड़ाई लड़ने का मन बना रही थी। लेकिन इधर मोदी सरकार ने बजट पेश किया और दूसरी तरफ अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 26.70 लुढ़क गया। दलाल स्ट्रीट भी अडानी के शेयर की इस गिरावट से सहम गई। अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर का गिरना अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की लिस्मेंट में भी बुरी तरह से पिछड़ गए हैं। वह अब सबसे अमीर एशियाई या भारतीय नहीं हैं। मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी पिछले साल अप्रैल में अडानी से पिछड़ गए थे। अडानी एक सप्ताह पहले फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति थे और वह बुधवार को 15वें स्थान पर फिसल गए। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट जारी है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फोर्ब्स के अनुसार 83.7 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी उसकी लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। अडानी की संपत्ति में पिछले साल 44 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। लेकिन पिछले एक सप्ताह में उनकी संपत्ति तेजी से घटी है। वह इस समय वैश्विक अरबपतियों की सूची में 75.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 15वें स्थान पर हैं। पिछले एक सप्ताह में अडानी समूह की कंपनियों ने 90 अरब अमेरिकी डॉलर गंवा दिए हैं। बजट के दिन उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स चढ़ा, निफ्टी फिसला बजट के दिन बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में खासा उतार-चढ़ाव देखा गया। बाजार के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद मुनाफावसूली हावी होने से दोनों प्रमुख सूचकांक मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 158.18 अंक यानी 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,708.08 अंक पर बंद हुआ। बजट भाषण के समय सेंसेक्स 1,223.54 अंक तक उछला था लेकिन बाद में बिकवाली का सिलसिला चलने से इसने अपनी अधिकांश बढ़त गंवा दी। Also Read Adani के शेयरों में बड़ी गिरावट के बाद भी LIC को 26 हजार करोड़ रुपये का फायदा, बीमा कंपनी ने खुद दी जानकारी

उधर, एनएसई के सूचकांक निफ्टी में 45.85 अंक यानी 0.26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 17,616.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। आईटीसी ने सर्वाधिक 2.61 फीसदी की बढ़त हासिल की। टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी लाभ की स्थिति में रहे। बजाज फिनसर्व, भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 5.65 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई।

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram