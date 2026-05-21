DA Hike News: उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। बता दें कि यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। सरकार की इस घोषणा के बाद अब कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।

मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है।

क्यों बढ़ाया गया डीए?

महंगाई भत्ते में महंगाई दर के आधार पर बदलाव किए जाते हैं। आमतौर पर केंद्र सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के मुताबिक साल में दो बार DA में संशोधन करती है।

यूपी सरकार की ओर से किया गया यह डीए बढ़ोतरी फैसला भी बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

क्या है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता होता है। इसका मकसद महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों की आय की क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है।

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8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग कई मजबूत मांगों के साथ शुरू हुई है, जिसमें मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करने तक शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…