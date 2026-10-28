Dearness Dllowance Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 1.6 करोड़ मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।

अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अभी 60 फीसदी है और नई बढ़ोतरी के बाद 63% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी बढ़ेगी। सैलरी में कितना इजाफा होगा, यह कर्मचारी की बेसिक पे पर निर्भर करेगा।

किसे मिलेगा फायदा

बढ़े हुए डीए का फायदा लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी को मिलेगा। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के औसत खुदरा महंगाई के आंकड़ों के आधार पर तय की गई है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है, तो 60% डीए के हिसाब से उसे हर महीने 26,940 रुपये मिलते हैं। 3 फीसदी बढ़ोतरी के बाद 63% डीए के हिसाब से यह रकम 28,287 रुपये हो जाएगी। यानी कर्मचारी को हर महीने 1,347 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?

DA यानी Dearness Allowance को हिंदी में महंगाई भत्ता कहा जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों की खरीदारी करने की क्षमता पर असर पड़ता है, इसलिए सरकार समय-समय पर डीए में बदलाव करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलता है। वहीं, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को डीए का लाभ उनके वेतन और कंपनी की नीतियों पर निर्भर करता है।

साल में दो बार होता है डीए में बदलाव

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। ये बदलाव जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह तय करने में खुदरा महंगाई के आंकड़ों की अहम भूमिका होती है। हालांकि, बढ़ोतरी की घोषणा किस तारीख को होगी, यह सरकार के फैसले पर निर्भर करता है।

कई बार सरकार जनवरी या जुलाई से लागू होने वाले डीए का ऐलान कुछ महीने बाद करती है। ऐसे में कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ पिछली प्रभावी तारीख से मिल सकता है और बकाया राशि यानी एरियर भी दिया जा सकता है। इसकी पुष्टि सरकार के आधिकारिक आदेश से होती है।

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