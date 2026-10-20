DA Hike News: आज 20 अक्टूबर हो गया है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई है।

कल (बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026) सरकार की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक होने वाली है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम (AINPS) के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि इसमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है।

कितनी बढ़ोतरी का है अनुमान?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्तमान डीए दर 60% है। उन्हें 12 महीने के औसत खुदरा मुद्रास्फीति डेटा (जुलाई 2025 – जून 2026) के आधार पर यह बढ़ोतरी मिलेगी। औसत महंगाई के हिसाब से DA में 3% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे DA दर 63% तक पहुंच सकती है।

साल में दो बार होती है डीए बढ़ोतरी की घोषणा

सरकार साल में दो बार DA बढ़ोतरी की घोषणा करती है, जो 12 महीने के औसत खुदरा महंगाई डेटा पर आधारित होती है। जनवरी में होने वाली बढ़ोतरी के लिए, उस साल के जनवरी से दिसंबर तक की औसत मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है।

वहीं, जुलाई में होने वाली DA बढ़ोतरी के लिए, पिछले साल के जुलाई से लेकर चालू साल के जून तक की औसत खुदरा महंगाई को आधार माना जाता है।

हालांकि, सरकार हमेशा जनवरी और जुलाई में ही DA बढ़ोतरी की घोषणा नहीं करती है। अक्सर सरकार होली, दशहरा या दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास इसकी घोषणा करती है। लेकिन कई बार, इन त्योहारों के बाद भी बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है।

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दुनिया के सबसे मशहूर निवेशकों में शामिल वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने उन्हें तुरंत प्रभाव से चेयरमैन एमेरिटस बनाया है, जबकि उनके बेटे हॉवर्ड बफेट अब नए चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। कर्मचारियों को सलाह है कि वे पुष्टि के लिए सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें।]