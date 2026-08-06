DA Hike July 2026: 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में अगली बढ़ोतरी का इंतजार अब लगभग तय माना जा रहा है।

जून 2026 के CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़े जारी होने के बाद यह साफ हो गया है कि जुलाई 2026 से लागू होने वाले DA में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर में, दिवाली से पहले होने की संभावना है।

ताजा गणनाओं के मुताबिक, इस बार कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी मिल सकती है, जिससे महंगाई भत्ता मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा।

वहीं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी लागू होने में समय है, ऐसे में मौजूदा वेतन ढांचे के तहत कर्मचारियों को नए वेतन आयोग से पहले कम से कम दो और DA बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद बनी हुई है।

अब लगभग क्यों तय है 3% डीए बढ़ोतरी?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो ने 31 जुलाई को जून 2026 का CPI-IW जारी किया। आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 के लिए CPI-IW 151.9 था। मई के मुकाबले इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर 4.76% रही।

चूंकि जून वह आखिरी महीना है जिसका इस्तेमाल जुलाई से लागू होने वाले DA की गणना के लिए किया जाता है, इसलिए गणना के लिए जरूरी सभी छह CPI-IW आंकड़े अब उपलब्ध हैं।

7वें वेतन आयोग के तय फॉर्मूले के आधार पर डीए 63.75% बैठता है। हालांकि, DA की घोषणा दशमलव वाले हिस्से को हटाकर की जाती है यानी देय DA 63% हो जाता है। इसका मतलब है कि मौजूदा 60% डीए रेट में 3 प्रतिशत पॉइंट की बढ़ोतरी होगी।

क्यों नहीं होगी 4% की बढ़ोतरी?

पिछले कुछ हफ़्तों से इस बात पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि जुलाई 2026 में DA में 3% की बढ़ोतरी होगी या 4% की।

हालांकि, जून के CPI-IW डेटा ने इस बहस को काफी हद तक खत्म कर दिया है। 4% की बढ़ोतरी के लिए, तय फ़ॉर्मूले के हिसाब से DA की कैलकुलेशन कम से कम 64% तक पहुंचनी चाहिए थी। इसके बजाय, कैलकुलेशन 63.75% तक पहुंचती है, जिसे घटाकर 63% कर दिया जाता है।

जब तक कैलकुलेशन के तरीके में कोई बदलाव नहीं होता (जिसकी संभावना बहुत कम है) तब तक जुलाई 2026 में DA में 3% की ही बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

डीए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है?

महंगाई भत्ता (DA) हर साल दो बार बदला जाता है। ये दो बदलाव की तारीखें 1 जनवरी और 1 जुलाई हैं।

सरकार इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के 12 महीने के औसत का इस्तेमाल करके डीए की कैलकुलेशन करती है। यह फॉर्मूला 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सुझाया था और 2016 से इसका पालन किया जा रहा है।

जब लेबर ब्यूरो जून का CPI-IW जारी करता है, तो जुलाई के DA की कैलकुलेशन फ़ाइनल हो जाती है। इसी तरह, दिसंबर का CPI-IW जनवरी में होने वाले बदलाव के लिए कैलकुलेशन पूरी करता है।

इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

अगर सरकार जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों का DA बेसिक वेतन के 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। इसका सीधा असर उनकी मासिक सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, ₹18,000 बेसिक पे वाले कर्मचारी का DA ₹10,800 से बढ़कर ₹11,340 हो जाएगा, यानी हर महीने ₹540 की अतिरिक्त राशि मिलेगी।

इसी तरह ₹35,400 बेसिक पे वाले कर्मचारी का DA ₹21,240 से बढ़कर ₹22,302 हो जाएगा, जिससे मासिक ₹1,062 का फायदा होगा। हालांकि, यह बढ़ोतरी सरकार की आधिकारिक मंजूरी के बाद ही लागू होगी।

नोट: ये आंकड़े सिर्फ उदाहरण के लिए हैं और दिखाते हैं कि महंगाई भत्ते में 60% से 63% तक यानी 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का अलग-अलग बेसिक पे लेवल पर क्या असर होगा। असल सैलरी कर्मचारी के पे लेवल, भत्तों और कटौतियों के आधार पर अलग-अलग होगी।

कैबिनेट से बदलाव को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को जुलाई से एरियर भी मिलेगा।

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8वां वेतन आयोग जयपुर में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कर्मचारियों से जुड़े संगठनों के साथ अहम बैठक करने जा रहा है। हालांकि, इस बैठक में हर कोई शामिल नहीं हो सकेगा। आयोग ने इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की हैं।

अगर आपकी एसोसिएशन या यूनियन इस बैठक में हिस्सा लेना चाहती है, तो आवेदन से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन पात्र है, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है और किन नियमों का पालन करना होगा। पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में डीए की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा जारी जून 2026 के CPI-IW डेटा और मौजूदा 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित है। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की अंतिम दरें केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही लागू होंगी।]