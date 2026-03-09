DA Hike Update : केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों और पेंशनर्स महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) से जुड़े अपडेट का इंतजार है। जनवरी 2026 से लागू होने वाली DA बढ़ोतरी का एलान अब तक नहीं हुआ है। आम तौर पर सरकार होली के आसपास इसका ऐलान कर देती है, लेकिन इस साल होली बीतने के बाद भी अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि ताजा महंगाई आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि DA में करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 58 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

साल में दो बार होती है DA की समीक्षा

केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। पहला संशोधन जनवरी से और दूसरा जुलाई से लागू होता है। फिलहाल कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 58 प्रतिशत DA मिल रहा है।

महंगाई दर (Inflation) के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए जनवरी 2026 के लिए DA में करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

Also read : पेशेवरों की सीख, ‘पोर्टफोलियो’ को पांच कसौटियों पर परखें

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्यों अहम है DA

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करना होता है। चूंकि बेसिक सैलरी लंबे समय तक एक जैसी रहती है और केवल वेतन आयोग के दौरान ही उसमें बड़ा बदलाव होता है, इसलिए DA के जरिए महंगाई के असर को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है।

पेंशनर्स के लिए भी इसी आधार पर महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी DR तय की जाती है। इससे उनकी पेंशन में समय-समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होती रहती है।

कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन एक तय फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। इसके लिए 12 महीनों के औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का इस्तेमाल होता है। इसी औसत आंकड़े को एक फॉर्मूले में डालकर DA की दर तय की जाती है। ये फॉर्मूला है : “DA % = [{AICPI-IW का 12 महीने का औसत (बेस इयर 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100”

नए 2016 बेस वाले इंडेक्स को पुराने 2001 बेस के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए 2.88 का कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। यह फैक्टर लेबर ब्यूरो के आंकड़े के आधार पर तय होता है। इसके बाद मिले आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते की दर तय होती है।

Also read : टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर: इन 5 तरह की आय रहती है टैक्स-फ्री, जानिए नियम और शर्तें

महंगाई के आंकड़ों का संकेत

लेबर ब्यूरो की ओर से जारी AICPI-IW के ताजा आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के 12 महीने का औसत इंडेक्स 145.54 रहा है। इस औसत को फॉर्मूले में रखने पर DA करीब 60.33 प्रतिशत निकलता है।

सरकारी नियमों के अनुसार इसे राउंड ऑफ किया जाता है, इसलिए अनुमान है कि इसे 60 प्रतिशत घोषित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 58 प्रतिशत के मुकाबले DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है।

(डिस्क्लेमर : इस लेख में केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA/DR) का कैलकुलेशन AICPI-IW के मौजूदा आंकड़ों और निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित अनुमान है। DA और DR में वास्तविक वृद्धि भारत सरकार द्वारा घोषित की जाएगी।)

