DA Hike News : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) में इजाफे का इंतजार है। इस बीच केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों (CPSE) में काम करने वाले अधिकारियों को बड़ा तोहफा मिला है।

बता दें कि लोक उद्यम विभाग ने औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) की नई दरें जारी कर दी हैं। इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है।

नई औद्योगिक महंगाई भत्ता की दरें

नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भत्ते की नई दरें 1987, 1997, 2007 और 2017 वेतनमान के तहत आने वाले CPSE कर्मचारियों पर लागू होंगी। वर्ष 2017 वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का भत्ता 55.7% हो गया है। वहीं, 2007 और 1997 के भत्ते की बात करें तो क्रमश: 241.7% और 476.9% हैं।

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 1987 वेतनमान के कर्मचारियों के लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) 9,854 के आधार पर 18,298 रुपये का इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस तय किया गया है। बढ़ा हुआ भत्ता CPSE में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।

55.7% IDA बढ़ने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझें आसान गणित

2017 वेतनमान के तहत आने वाले CPSE कर्मचारियों के लिए 55.7% इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (IDA) लागू होने पर अलग-अलग बेसिक वेतन पर मिलने वाले महंगाई भत्ते का अनुमान नीचे दिया गया है।

बेसिक वेतन (₹) IDA दर महंगाई भत्ता (₹) बेसिक + DA (₹) 40,000 55.70% 22,280 62,280 50,000 55.70% 27,850 77,850 60,000 55.70% 33,420 93,420

नोट: यह गणना केवल बेसिक वेतन और 55.7% IDA के आधार पर की गई है और अन्य भत्ते इसमें शामिल नहीं हैं, इसलिए वास्तविक कुल वेतन इससे अधिक हो सकता है।

इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस क्या होता है?

इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (IDA) महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर होती है।

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[ डिस्क्लेमर: यह गणना केवल उदाहरण के तौर पर की गई है। इसमें 2017 वेतनमान के तहत 55.7% इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (IDA) को संबंधित बेसिक वेतन पर लागू करके अनुमानित राशि दिखाई गई है। वास्तविक वेतन कर्मचारी के वेतनमान, ग्रेड, अन्य भत्तों, कटौतियों और कंपनी के लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकता है। IDA की अंतिम देय राशि संबंधित CPSE और सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार ही मान्य होगी। ]