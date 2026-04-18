DA Hike: केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इस साल कुछ देरी के बाद उठाया गया यह कदम, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को भी इसी अनुपात में बढ़ाएगा, जिससे लाखों रिटायर हुए कर्मचारियों को फायदा होगा।

कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि संशोधित डीए 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा और कर्मचारियों को आने वाली सैलरी के साथ-साथ पिछले महीनों का बकाया भी मिलने की उम्मीद है।

चूंकि डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, इसलिए इस बढ़ोतरी का सीधा असर पे मैट्रिक्स के तहत लेवल 1 से 18 तक के कर्मचारियों की मासिक सैलरी में वृद्धि के रूप में दिखेगा।

क्यों बढ़ाया गया DA?

डीए में बदलाव महंगाई से जुड़े होते हैं और आमतौर पर साल में दो बार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर इनमें बदलाव किया जाता है।

हाल में हुई यह बढ़ोतरी बढ़ती हुई जीवन-यापन की लागत को दिखाती है और इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों की असली आय को सुरक्षित रखना है।

वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीदों के बीच मामूली बढ़ोतरी

हालांकि इस बढ़ोतरी से कुछ राहत मिलती है, लेकिन यह उस समय में काफी मामूली है जब कर्मचारियों के संगठन आने वाले 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

2% डीए बढ़ोतरी शायद कोई बहुत बड़ा फायदा न हो, लेकिन बकाया और भत्तों के ऊंचे आधार के साथ, यह फिर भी हाथ में आने वाले वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा, जिससे महंगाई के खिलाफ थोड़ी और राहत मिलेगी।

बड़े बदलावों पर चर्चा हो रही है

डीए में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कर्मचारियों के समूह वेतन ढांचे में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। ये मांगें प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हैं, जिससे वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने की उम्मीद है।

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सैलरी आते ही 50/30/20 के नियम को बजट बनाने का आसान और लोकप्रिय तरीका माना जाता है। यह नियम आपकी मंथली सैलरी को तीन हिस्सों में बांटकर खर्च और बचत को संतुलित करने में मदद करता है। इस नियम के अनुसार आपकी कमाई का 50% जरूरी खर्चों पर, 30% लाइफस्टाइल खर्चों पर और 20% बचत या निवेश के लिए रखा जाता है। यहां पढे़ं पूरी खबर…