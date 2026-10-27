DA Hike: दिवाली से पहले 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है। अब सबकी नजर बुधवार, 28 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक पर है। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक के बाद डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।

पिछले हफ्ते भी कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कैबिनेट बैठक नहीं होने से ऐलान नहीं हो सका। अब सवाल है कि क्या इस बार सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का तोहफा देगी?

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयीज एसोसिएशन’ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा, चूंकि यह सरकार के लिए भी एक बड़ी घोषणा है, इसलिए वह बुधवार को होने वाली अपनी तय बैठक के बाद इसकी घोषणा कर सकती है।

लंबा इंतजार, लेकिन घोषणा नहीं

डीए में बढ़ोतरी की गणना जुलाई 2026 से की जाएगी। इसलिए, जब जुलाई के अंत में श्रम ब्यूरो ने जून के लिए खुदरा सूचकांक के आंकड़े जारी किए, तो ऐसी उम्मीदें थीं कि सरकार दशहरा से कुछ दिन पहले, सितंबर में ही इसकी घोषणा कर देगी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बोनस की घोषणा हो जाने के बाद, सरकार बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर देगी। लेकिन उन्हें फिर से निराशा हाथ लगी क्योंकि सरकार ने साप्ताहिक बैठक नहीं की।

कितनी हो सकती है डीए में बढ़ोतरी?

महंगाई भत्ते की गणना के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक की औसत खुदरा महंगाई को आधार माना जाएगा। डीए कैलकुलेशन के फॉर्मूले में इस औसत महंगाई को लागू करने पर डीए में 3% अंक की बढ़ोतरी हो सकती है यानी मौजूदा डीए दर 60% से बढ़कर 63% हो सकती है।

डीए का केंद्रीय कर्मचारी के वेतन पर क्या असर पड़ता है?

कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर डीए मिलता है। जब डीए बढ़ता है, तो उनका कुल वेतन भी बढ़ जाता है। वेतन का एक और हिस्सा जो डीए से जुड़ा होता है, वह है ट्रांसपोर्ट अलाउंस डीए बढ़ने के साथ इसमें भी बढ़ोतरी होती है।

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान

दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले की घोषणा की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…