केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी-जून 2026 साइकिल के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार अभी और लंबा हो गया है। उम्मीदों के बावजूद केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया और फिलहाल DA को 58% पर ही बरकरार रखा गया है।

केंद्र सरकार आमतौर पर जनवरी साइकिल के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के आखिर तक कर देती है। हालांकि, इस साल यह चलन टूट गया है; अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस देरी से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं (जैसे कि DA में बढ़ोतरी पर रोक लग सकती है या इसे मूल वेतन में मिलाया जा सकता है) क्योंकि 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है।

क्यों हो रही है DA में बढ़ोतरी में देरी?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, जानकारों का कहना है कि यह देरी किसी नीतिगत बदलाव के कारण नहीं, बल्कि ज्यादातर प्रक्रियागत कारणों से हो रही है।

EZ Compliance के संस्थापक शंकर कुमार के अनुसार, सरकार इस बार ज़्यादा कड़ी वित्तीय जांच-पड़ताल कर रही है, क्योंकि DA एक अहम पड़ाव के करीब पहुंच रहा है।

उन्होंने बताया, “इसकी समय-सीमा पिछले सालों के मुकाबले थोड़ी अलग है, लेकिन यह कोई नीतिगत बदलाव नहीं है। यह देरी मुख्य रूप से प्रक्रियागत है। चूंकि DA 60% के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है, इसलिए इसकी वित्तीय जांच-पड़ताल ज्यादा बारीकी से की जा रही है। सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 8वें वेतन आयोग के ढांचे में बदलाव के साथ भी जोड़कर देख रही है।”

इससे यह पता चलता है कि यह देरी DA में बढ़ोतरी को रोकने के इरादे से नहीं, बल्कि व्यापक वित्तीय योजना और ढांचागत समायोजन (Structural adjustments) से जुड़ी हुई है।

क्या यह देरी असामान्य है?

हालांकि ऐसा कम ही होता है, लेकिन ऐसी देरी पहले कभी नहीं हुई हो, ऐसा भी नहीं है।

Hireduo के संस्थापक और CEO हेमंत चौबे ने कहा: “यह कोई नीतिगत बदलाव नहीं है। ऐसा लगता है कि यह ‘डेटा-आधारित’ (Data-staggered) नजरिया है। अप्रैल में बढ़ोतरी की घोषणा करके, सरकार भुगतान को नए वित्तीय वर्ष (FY 2026–27) के साथ जोड़ देती है, जिससे नकदी प्रबंधन (Liquidity management) बेहतर हो पाता है।”

आसान शब्दों में कहें तो, सरकार शायद कर्मचारियों को मिलने वाले फ़ायदों में देरी करने के बजाय, इस बढ़ोतरी को बजट और लेखा-जोखा (Accounting) से जुड़ी बातों के हिसाब से सही समय पर लागू करना चाहती है।

क्या ‘DA पर रोक’ की अफवाहों में कोई सच्चाई है?

सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं ज़ोरों पर हैं कि DA में होने वाली तीन तक की बढ़ोतरी पर रोक लगाई जा सकती है और बाद में उन्हें 8वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन में मिलाया जा सकता है।

हालांकि, इस तरह के किसी भी कदम के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डीए सैलरी का एक कानूनी हिस्सा है, जिसे महंगाई के डेटा (CPI-IW) के आधार पर बदला जाता है। एक्सपर्ट्स साफ तौर पर कहते हैं कि यह बढ़ोतरी रद्द नहीं हुई है और कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से बकाया मिलेगा। उनका यह भी मानना ​​है कि यह देरी कुछ समय के लिए और प्रक्रिया से जुड़ी है।

कर्मचारी कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं?

2025 के CPI-IW डेटा के आधार पर, रिपोर्ट बताती हैं कि DA में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। 60% का आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि इससे अक्सर DA को मूल वेतन (Basic Pay) में मिलाने पर चर्चा शुरू हो जाती है।

कर्मचारियों के लिए इस देरी का क्या मतलब है?

कम समय के लिए, कर्मचारियों को कुछ आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है।

शंकर कुमार ने कहा, “असल में आप 2025 के सैलरी लेवल पर 2026 की महंगाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब बढ़ोतरी का ऐलान हो जाता है, तो यह पिछली तारीख से लागू होती है। उदाहरण के लिए, जिस कर्मचारी का मूल वेतन ₹56,100 है, उसे जनवरी से मार्च तक के लिए लगभग ₹6,700–₹7,000 का बकाया मिल सकता है।”

हेमंत चौबे ने आगे कहा, “एकमुश्त बकाया मिलने से कर्मचारी कुछ समय के लिए उस महीने के लिए ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं। साथ ही, DA से जुड़े हिस्सों जैसे HRA और PF योगदान में देरी का मतलब है कि उस दौरान मिलने वाले कंपाउंडिंग फायदों से वंचित रहना।”

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[ डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा, एक्सपर्ट्स की राय और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। यह लेख लिखते समय, सरकार ने जनवरी–जून 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी पक्के बदलाव के लिए वे सरकार की ओर से जारी औपचारिक सूचना का इंतजार करें। ]