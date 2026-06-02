केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ताजा महंगाई आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में एक और बढ़ोतरी की संभावना मजबूत होती दिख रही है।

अप्रैल 2026 में CPI-IW इंडेक्स बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया है। हालांकि जुलाई 2026 के DA कैलकुलेशन साइकिल के लिए अभी तक सिर्फ चार महीने का डेटा उपलब्ध है, लेकिन ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि अगली DA बढ़ोतरी लगभग 3 परसेंट पॉइंट हो सकती है।

खास बात यह है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद भी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए DA संशोधन की प्रक्रिया जारी है, जबकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार अभी बाकी है।

क्यों लग रहा है कि डीए में हो सकती है 3% की बढ़ोतरी?

ताजा CPI-IW डेटा 2026 के पहले चार महीनों के दौरान डीए कैलकुलेशन में लगातार बढ़ोतरी दिखाता है। अप्रैल की महंगाई रीडिंग के बाद, डीए कैलकुलेशन पहले ही 62.54% तक पहुंच चुका है।

अगर मई और जून के दौरान महंगाई स्थिर रहती है, तो फाइनल DA का आंकड़ा आराम से 63% के निशान को पार करने की उम्मीद है।

महीना (2026) CPI-IW (2016=100) CPI-IW (2001=100) 12 महीने का औसत डीए/डीआर गणना डीए/डीआर स्थिति जनवरी 2026 148.6 428 420.5 60.85 फीसदी 60 फीसदी (घोषित) फरवरी 2026 148.5 428 421.92 61.39 फीसदी — मार्च 2026 149.1 429 423.33 61.94 फीसदी — अप्रैल 2026 149.9 432 424.92 62.54 फीसदी — मई 2026* 150.7 434 426.5 63.15 फीसदी अनुमानित जून 2026* 151.5 436 428 63.72 फीसदी अनुमानित

जुलाई 2026 से संभावित डीए/डीआर

अवधि संभावित डीए/डीआर जुलाई 2026 से 63.72 फीसदी राउंडिंग के बाद संभावित दर 63 फीसदी

मई और जून के CPI-IW के आंकड़े मौजूदा ट्रेंड्स पर आधारित अनुमान हैं।

टेबल से पता चलता है कि DA कैलकुलेशन हर महीने लगातार बढ़ा है। अगर महंगाई और नहीं बढ़ती है, तो भी अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि जून तक कैलकुलेशन 63.72% तक पहुंच सकता है।

क्योंकि डीए को आम तौर पर सबसे करीबी पूरे नंबर में राउंड डाउन किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से अभी के 60% के मुकाबले 63% DA/DR मिलने की संभावना है।

आसान शब्दों में, यह 3% पॉइंट की बढ़ोतरी दिखाता है।

यह 2026 में दूसरी DA बढ़ोतरी होगी

इस साल अप्रैल में, केंद्र ने 1 जनवरी, 2026 से 58% से 60% तक 2% DA बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी थी।

अगर जुलाई का रिविज़न 63% तक बढ़ाया जाता है, तो यह उसी साल में 3 परसेंट पॉइंट की एक और बढ़ोतरी होगी।

खास बात यह है कि 7वें पे कमीशन का समय पूरा होने के बाद यह दूसरी DA बढ़ोतरी होगी, जिससे पता चलता है कि 8वें पे कमीशन के लागू होने के रोडमैप का इंतज़ार करते हुए भी महंगाई से जुड़ा अलाउंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

कई कर्मचारियों के लिए, असली असर रुपये के हिसाब से बेहतर समझा जाता है।

महंगाई भत्ता (डीए) में 3% की बढ़ोतरी का वेतन पर प्रभाव

मूल वेतन डीए 60% पर डीए 63% पर मासिक वृद्धि 18,000 रुपये 10,800 रुपये 11,340 रुपये 540 रुपये 25,500 रुपये 15,300 रुपये 16,065 रुपये 765 रुपये 35,400 रुपये 21,240 रुपये 22,302 रुपये 1,062 रुपये 44,900 रुपये 26,940 रुपये 28,287 रुपये 1,347 रुपये

लेवल-1 के सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी (जिसकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है) के लिए उम्मीद की जा रही बढ़ोतरी से महीने का DA 540 रुपये बढ़ जाएगा, जिससे डीए का हिस्सा 10800 रुपये से बढ़कर 11340 रुपये हो जाएगा।

जुलाई से दिसंबर 2026 तक छह महीने के समय में, अगले DA रिवीजन की ड्यू डेट आने से पहले यह एक्स्ट्रा 3240 रुपये हो जाएगा।

ज्यादा बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को उसी हिसाब से ज्यादा फायदा होगा।

पेंशनभोगियों के लिए कितनी बढ़ेगी पेंशन?

महंगाई राहत (DR) में 60% से 63% की संभावित बढ़ोतरी का फायदा पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, 9,000 रुपये की न्यूनतम मूल पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी का डीआर 5,400 रुपये से बढ़कर 5,670 रुपये हो जाएगा। इससे उन्हें हर महीने 270 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

वहीं, 15,000 रुपये मूल पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी को 450 रुपये और 25,000 रुपये मूल पेंशन पाने वाले को 750 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिल सकते हैं। यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी से सभी पेंशनभोगियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा।

DA बढ़ोतरी की घोषणा कब होने की संभावना है?

हालांकि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी, लेकिन इसकी ऑफिशियल घोषणा तुरंत होने की संभावना नहीं है।

आमतौर पर, जनवरी में DA बढ़ोतरी मार्च या अप्रैल के आसपास मंज़ूर होती है, जबकि जुलाई में बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के आसपास की जाती है, जो अक्सर त्योहारों के मौसम से पहले होती है।

अगर सरकार इसी पैटर्न को फॉलो करती है, तो कर्मचारियों को ऑफिशियल घोषणा के लिए दिवाली के आसपास तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि, उन्हें जुलाई के बाद के बीच के महीनों का एरियर मिलेगा।

कैसे कैलकुलेट किया जाता है डीए?

7वें वेतन आयोग के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए डियरनेस अलाउंस इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है:

DA (%) = [(12 महीने का एवरेज CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100

सरकार परसेंटेज बढ़ोतरी तय करने के लिए पिछले 12 महीनों के एवरेज CPI-IW का इस्तेमाल करती है।

यह सिस्टम यह पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद सैलरी और पेंशन अपनी परचेज़िंग पावर बनाए रखें।

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8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग कई मजबूत मांगों के साथ शुरू हुई है, जिसमें मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करने तक शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल लेबर ब्यूरो द्वारा जारी CPI-IW डेटा और मई और जून 2026 के अनुमानों पर आधारित है। फाइनल DA/DR रेट ऑफिशियल CPI-IW आंकड़ों और यूनियन कैबिनेट की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा। यहां दिए गए कैलकुलेशन और अनुमान सिर्फ जानकारी के लिए हैं और इन्हें सरकार की ऑफिशियल पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए। ]