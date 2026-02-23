Crypto Tax in India 2026: क्रिप्टोकरेंसी पिछले काफी महीनों से दुनिया भर में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि, इसमें काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो 4 महीने में भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 47.5% तक टूट चुकी है। ऐसे में कई लोग इसमें निवेश करना चाहते है लेकिन इस पर लगने वाले टैक्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है।

आज हम आपको भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स कैसे लगता है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कैसे फाइल करना चाहिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर कौन से नियम लागू होते हैं, इसकी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं…

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी (जिसे क्रिप्टो भी कहा जाता है) का इस्तेमाल ऑनलाइन लेन-देन और निवेश के लिए किया जाता है। क्रिप्टो को किसी बैंक या सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह Decentralised सिस्टम पर चलती है। भारत में क्रिप्टो को कानूनी तौर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) माना जाता है। इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, NFTs आदि शामिल हैं।

क्रिप्टो टैक्स क्या है?

क्रिप्टो लेन-देन से होने वाली आय पर क्रिप्टो टैक्स लगता है। आपको क्रिप्टो बेचना, एक क्रिप्टो को दूसरे से ट्रेड करना, इनकम के तौर पर क्रिप्टो लेना, स्टेकिंग, माइनिंग, एयरड्रॉप या गिफ्ट, ऐसी सभी आय की रिपोर्ट करनी होगी।

कितना लगता है टैक्स?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115BBH के तहत सभी क्रिप्टो प्रॉफिट पर 30% के फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। लॉन्ग-टर्म या शॉर्ट-टर्म गेन में कोई अंतर नहीं है और कोई स्लैब बेनिफिट भी नहीं मिलता है।

कैसे कैलकुलेट किया जाता है टैक्स?

क्रिप्टो प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस घटाकर कैलकुलेट किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 लाख में बिटकॉइन खरीदते हैं और उसे 1.5 लाख में बेचते हैं, तो प्रॉफिट 50,000 होगा और टैक्स उस रकम का 30% होगा।

क्रिप्टो पर कितना लगता है TDS?

आप जब क्रिप्टोकरेंसी बेचते हैं, तो एक्सचेंज या खरीदार 1% टीडीएस काटता है। यह राशि सरकार के पास जमा होती है और आपके फॉर्म 26AS में दिखाई देती है। इसे ITR फाइल करते समय क्लेम किया जा सकता है।

क्रिप्टो नुकसान नियम

क्रिप्टो लॉस को किसी भी आय के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। आप उन्हें प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते है। अगर आप क्रिप्टो में पैसा खोते हैं, तो लॉस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।

दूसरी टैक्सेबल क्रिप्टो आय

भारत में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली दूसरी तरह की टैक्सेबल आय, जैसे माइनिंग रिवॉर्ड (Mining Rewards), रेफरल बोनस (Referral bonus), एयरड्रॉप, स्टेकिंग इनकम (Airdrop), क्रिप्टो में मिलने वाली सैलरी और गिफ्ट आदि पर 30% की फ्लैट टैक्स दर लागू होती है। यह टैक्स आय के रूप में जोड़े गए कुल मूल्य पर लगाया जाता है।

कौन सा आईटीआर फॉर्म करें इस्तेमाल?

क्रिप्टो से आय होने पर सही ITR फॉर्म चुनना काफी जरूरी है। अगर आप सिर्फ निवेश (Investment) के तौर पर क्रिप्टो खरीदते-बेचते हैं और इसे बिजनेस गतिविधि की तरह नियमित रूप से ट्रेड नहीं करते, तो आईटीआर-2 फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है।

वहीं अगर आप बार-बार और नियमित रूप से ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब यह आपकी व्यावसायिक गतिविधि (Business Income) की तरह है, तो आईटीआर-3 फॉर्म भरना होता है। इसमें आय को बिजनेस इनकम के रूप में घोषित किया जाता है।

क्या क्रिप्टो पर जीएसटी लगता है?

अगर आप सिर्फ निवेशक हैं तो GST नहीं लगता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या एक्सचेंज सर्विस दे रहे हैं, तो GST नियम लागू हो सकते हैं।

भारत में क्या क्रिप्टो लीगल है?

क्रिप्टोकरेंसी भारत में बैन नहीं है, लेकिन इसे लीगल टेंडर (जैसे रुपया) का दर्जा भी नहीं मिला है। इसे सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के रूप में मानती है और इस पर टैक्स लगाती है।

