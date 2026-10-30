क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स ने सुरक्षा में संभावित उल्लंघन की जांच के दौरान डिपॉजिट और विड्रॉल को अस्थायी रूप से रोक दिया है। गुरुवार शाम तक, क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों ने इस घटना से जुड़ी 3 अरब डॉलर की राशि को फ्रीज कर दिया।

समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने अभी तक स्पष्ट रूप से यह पुष्टि नहीं की है कि फंड चोरी हुए हैं या नहीं। हालांकि, नुकसान कितना हुआ है यह अभी साफ नहीं है, लेकिन संस्थापक चांगपेंग झाओ ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह एक हैक की घटना है।

यूजर्स को “घोटालों से सावधान” रहने की सलाह देते हुए, बायनेन्स ने कहा: “हमारी टीमें सुरक्षा से जुड़ी संभावित समस्या की खबरों से अवगत हैं और सक्रिय रूप से जांच कर रही हैं। यूजर्स का फंड पूरी तरह सुरक्षित है। हमारी सुरक्षा टीमें सभी संबंधित जानकारियों की तुरंत समीक्षा कर रही हैं और जैसे ही हमारे पास सत्यापित जानकारी होगी, हम आधिकारिक बायनेन्स चैनलों के माध्यम से अपडेट देंगे।”

एक्सचेंज ने आगे कहा: “बायनेन्स सभी नुकसानों की भरपाई करेगा। एहतियात के तौर पर, जब तक हमारी टीम सुरक्षा जांच कर रही है, फंड फ्रीज कर रही है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, तब तक सभी डिपॉजिट और विड्रॉल को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। हम चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद पूरी जानकारी साझा करेंगे।”

टेथर और सर्कल ने फंड फ्रीज किए

अपने ताजा अपडेट में, बायनेन्स ने X पर घोषणा की कि फ्रीज की गई संपत्तियों का सत्यापित मूल्य 3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि, एक्सचेंज ने भरोसा दिलाया कि यूजर्स का फंड सुरक्षित है। जब तक बायनेन्स सुरक्षा जांच कर रहा है, फंड फ्रीज कर रहा है और जांचकर्ताओं के साथ समन्वय कर रहा है, तब तक डिपॉजिट और विड्रॉल बंद रहेंगे।

AP की रिपोर्ट के अनुसार, स्टेबलकॉइन जारी करने वाली कंपनियों, टेथर और सर्कल ने अलग-अलग पुष्टि की है कि उन्होंने इस घटना के संबंध में गुरुवार को फंड फ्रीज कर दिए हैं।

सर्कल के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी जेरेमी एलेयर ने X पर कहा कि उनकी कंपनी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर 800 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि फ्रीज की है। टेथर के मुख्य कार्यकारी पाओलो अर्दोइनो ने कहा कि कंपनी ने एक्सचेंज के संभावित हैक से जुड़ी 1.5 अरब डॉलर से अधिक की राशि फ्रीज कर दी है।

गुरुवार शाम को बिटकॉइन में 3.2% की गिरावट आई और यह 79,000 डॉलर से नीचे कारोबार कर रहा था।

चांगपेंग झाओ का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ग्राहकों के फंड की भरपाई हो जाएगी।

चांगपेंग ने X पर यह भी लिखा कि उपयोगकर्ताओं का फंड सुरक्षित है, साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस घटना में बायनेन्स का हैक होना शामिल है। हालांकि अब वे कंपनी नहीं चलाते हैं, लेकिन एक शेयरहोल्डर के तौर पर चांगपेंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ग्राहकों का सारा फंड पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।

इससे पहले, उन्होंने X (ट्विटर) पर एक यूजर की पोस्ट शेयर करते हुए कहा: “सिंगापुर पुलिस के अनुसार, सिंगापुर में लेजर की सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है।” उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि यह सुरक्षा उल्लंघन फ्रंट-एंड पर हुआ एक “इंजेक्शन अटैक” है।

चांगपेंग ने 2017 में बायनेन्स की स्थापना की थी। 2023 में, उन्होंने प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम रहने से जुड़े एक गंभीर अपराध में अपना दोष स्वीकार कर लिया और मुख्य कार्यकारी (CEO) के पद से इस्तीफा दे दिया। 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें माफ कर दिया।

‘बैंक सीक्रेसी एक्ट’ का उल्लंघन करने के आरोप में जेल की सजा काटने के बाद, चांगपेंग को पिछले साल रिहा कर दिया गया था। वे कानून के ऐसे उल्लंघन के लिए जेल की सजा पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस कानून के तहत अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने ग्राहकों की पहचान करें, लेन-देन पर नज़र रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें।

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