अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती शांति समझौते की घोषणा के बाद वैश्विक तेल बाजार में राहत के संकेत दिखने लगे हैं। बुधवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के नीचे कारोबार करता नजर आया। इससे पहले दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था।

कच्चे तेल की कीमतों में आई इस नरमी के बीच अब नजर इस बात पर है कि इसका असर भारत के ऊर्जा बाजार और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर किस तरह पड़ता है। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में कीमतों की चाल के साथ-साथ सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की रणनीति भी आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

लगातार दूसरे दिन गिरे कच्चे तेल के दाम, मार्च के बाद पहली बार 80 डॉलर से नीचे आया ब्रेंट क्रूड

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती समझौते की घोषणा के बाद, बुधवार को लगातार दूसरे सत्र में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और ये 80 डॉलर प्रति बैरल के अहम स्तर से नीचे आ गईं।

बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 11:58 IST पर लगभग 79 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था और इसने 78.13 डॉलर प्रति बैरल का इंट्राडे निचला स्तर छुआ। मार्च के बाद यह पहली बार है जब ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा है।

120 डॉलर प्रति बैरल पार कर गई थी कच्चे तेल की कीमत

अमेरिका और ईरान के दौरान कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल पर कर गई थी। 30 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत में तेज उछाल देखने को मिला था।

– ब्रेंट क्रूड जून डिलीवरी के लिए 7% बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

– अमेरिकी क्रूड (WTI) 3.3% की बढ़त के साथ 110 डॉलर प्रति बैरल पर चला गया था।

क्रूड सस्ता होने पर भी पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम नहीं होंगे: अर्थशास्त्री

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP) के अर्थशास्त्री SK मोहम्मद अजहरुद्दीन के अनुसार, मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बाद ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में किसी भी गिरावट से भारत में ईंधन की कीमतें तुरंत कम नहीं हो सकती हैं।

ANI से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा, “अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती हैं, तो मुझे यकीन नहीं है कि सरकार तुरंत ईंधन की कीमतें कम करेगी क्योंकि OMC (ऑयल मार्केटिंग कंपनियां) पहले से ही दबाव में हैं। क्रूड की कम कीमतों से OMC को कुछ राहत मिल सकती है। मध्यम अवधि में, सरकार कीमतें कम करने का फैसला भी कर सकती है, लेकिन यह तय करना मुश्किल है कि इसका फायदा तुरंत दिया जाए या OMC को कुछ राहत दी जाए।”

उनकी यह टिप्पणी ईरान और अमेरिका के बीच लगभग चार महीने के संघर्ष के बाद एक अंतरिम शांति समझौते पर सहमत होने के बाद आई है, जिसने ग्लोबल राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को बाधित किया था।

भारत के लिए क्यों अहम है सस्ता क्रूड?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से देश का आयात बिल कम हो सकता है।

भारत के पास कितना तेल सुरक्षा कवच है?

हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri ने CNN-News18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के पास वर्तमान में 76 से 80 दिनों की जरूरतों को पूरा करने लायक तेल और गैस भंडार मौजूद है।

इस आंकड़े में एसपीआई के अलावा रिफाइनरियों और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के पास मौजूद वाणिज्यिक भंडार भी शामिल हैं।

पेट्रोल-डीजल के दाम कैसे तय होते हैं?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल कच्चे तेल के भाव पर निर्भर नहीं करती हैं। इनमें रिफाइनिंग लागत, फ्रेट, केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स तथा डीलर कमीशन भी शामिल होते हैं।

भारत में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई कौन करता है?

भारत में कच्चे तेल का आयात और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई मुख्य रूप से सरकारी और निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां करती हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, जो कच्चे तेल आयात करने के साथ उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई करती हैं। वहीं निजी क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी भी बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां हैं।

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हाल ही में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। यहां पढ़ें पूरी खबर…