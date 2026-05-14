पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से दुनिया भर में तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। शुरुआत में जितनी परेशानी की आशंका थी, अब स्थिति उससे ज्यादा गंभीर होती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से खरीदते हैं।

यह संकट भारत के लिए बड़ी चिंता बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का करीब 90% तेल विदेशों से मंगाता है। ऐसे में तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है।

खास बात यह है कि भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के रास्ते आता था, इसलिए वहां पैदा हुई परेशानी भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है।

हालांकि देश ने खाड़ी देशों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल हासिल कर लिया है और उसे तेल की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा है, फिर भी भारतीय रिफाइनरों को तेल के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, जिससे देश की कीमती विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है।

इस संकट के गंभीर प्रभाव और यह अनिश्चितता देखते हुए कि यह संकट कब तक चलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेट्रोलियम ईंधन की बचत करने की अपील की है। यह अपील उन उपायों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य तेल आयात और विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करना है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (जो ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है) एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। 28 फरवरी को पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होने से पहले वैश्विक तेल प्रवाह का लगभग पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता था। तब से लेकर अब तक, इस जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसके चलते ऊर्जा आपूर्ति का एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है।

हालात पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा खराब

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के नवीनतम आकलन के अनुसार, पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों (इराक, सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर और बहरीन) ने मिलकर अप्रैल महीने में कच्चे तेल का उत्पादन 10.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन (bpd) तक कम कर दिया है। मार्च महीने में यह कटौती 8.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी।

EIA ने मार्च महीने के लिए पश्चिम एशिया में तेल उत्पादन में की गई कटौती के अपने पिछले अनुमान (जो 7.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन था) को भी संशोधित करते हुए 19% तक बढ़ा दिया है। अप्रैल महीने में उत्पादन में की गई यह कटौती वैश्विक तरल ईंधन की कुल खपत का 10% से थोड़ा ज़्यादा है।

इसके अलावा, EIA ने अपने ‘Short Term Energy Outlook’ के नवीनतम संस्करण में यह पूर्वानुमान लगाया है कि इस वर्ष वैश्विक तेल भंडार में 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आएगी। यह EIA के पिछले महीने के अनुमान 0.3 मिलियन bpd से काफी ज़्यादा है।

ताज़ा अनुमान के मुताबिक, होर्मुज़ जलडमरूमध्य मई के आखिर तक लगभग बंद ही रहेगा और जून से जहाज़ों की आवाजाही फिर से बढ़ने लगेगी। अगर जलडमरूमध्य के बंद रहने का यह सिलसिला और लंबा खिंचता है, तो हालात निश्चित तौर पर और भी खराब हो जाएंगे।

हालांकि, इस इलाके में पिछले कुछ हफ्तों से एक कमजोर सा संघर्ष विराम लागू है, फिर भी जलडमरूमध्य लगभग बंद ही है; युद्ध शुरू होने से पहले जहाँ रोजाना औसतन 130 से ज़्यादा जहाज गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर इकाई अंकों में रह गई है।

जलडमरूमध्य के बंद रहने का यह सिलसिला, शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा लंबा खिंच गया है और अभी भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इस जलमार्ग से सामान्य आवाजाही कब फिर से शुरू होगी।

ऊर्जा की आपूर्ति में कमी और कीमतों में भारी उछाल के साथ साथ, इस अनिश्चितता के कारण लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। यह संकट जितना लंबा खिंचेगा, आपूर्ति पर इसका नकारात्मक असर उतना ही ज़्यादा पड़ेगा; क्योंकि, तेल के भंडार से वैश्विक स्तर पर होने वाली निकासी पर भी दबाव पड़ने लगेगा। इन सभी कारणों से ऊर्जा की कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगी, हालांकि, ऊर्जा की मांग में कुछ कमी आने की भी उम्मीद है।

EIA के अनुसार, अप्रैल महीने में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की स्पॉट कीमतों में भारी उछाल आया। 7 अप्रैल को यह कीमत अपने उच्चतम स्तर 138 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, और पूरे महीने का औसत 117 डॉलर प्रति बैरल रहा; जो फरवरी के औसत 71 डॉलर प्रति बैरल से 65% ज़्यादा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद, जून 2022 से लेकर अब तक का यह मासिक औसत मूल्य सबसे ज़्यादा है।

EIA का अनुमान है कि मई और जून में ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 106 डॉलर प्रति बैरल के आस पास रहेंगी। जलडमरूमध्य के फिर से खुलने के लिए तय की गई अपनी अनुमानित समय सीमा के आधार पर, EIA का मानना ​​है कि इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी; अक्टूबर दिसंबर में औसत कीमत घटकर 89 डॉलर प्रति बैरल और 2027 में 79 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। यदि इन अनुमानों का आधार बनने वाली बुनियादी स्थितियाँ बदलती हैं, तो ये अनुमान भी पूरी तरह से बदल सकते हैं।

भारत के लिए बढ़ती चिंताएं

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण आपूर्ति में आई बाधाओं और कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी का सबसे ज़्यादा असर एशिया (भारत सहित) पर ही पड़ा है। नई दिल्ली अपनी कच्चे तेल की 88% से ज्यादा जरूरतें आयात के जरिए ही पूरी करती है और इस आयात का 40% से ज़्यादा हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर ही आता है।

देश अपनी प्राकृतिक गैस की आधी ज़रूरतें भी आयात के जरिए ही पूरी करता है और इस आयात का लगभग 60% हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। जहां तक ​​लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की बात है, तो इस पर हमारी निर्भरता 60% है, और इस आयात का 90% हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर आता है।

ऊर्जा के आयात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हमें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है एक तरफ तो आपूर्ति में कमी है, और दूसरी तरफ कीमतों में भारी उछाल आया है। हालांकि, कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता होने के कारण हमें तेल, पेट्रोल, डीज़ल और जेट ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है

फिर भी, घरों और कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से, कुछ उद्योगों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को की जाने वाली गैस की आपूर्ति में कुछ हद तक कटौती (rationing) करनी पड़ी है।

तेल और गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी के कारण भारत को बहुत ज़्यादा दरों पर तेल और गैस आयात करना पड़ रहा है, क्योंकि कीमत पर विचार करने के बजाय आपूर्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ी।

इसके अलावा, तेल कंपनियों को आपातकालीन सोर्सिंग और शिपिंग व बीमा दरों में बढ़ोतरी जैसी कई वजहों से भारी अतिरिक्त लागत उठानी पड़ रही है और यह सिलसिला जितना लंबा चलेगा, भारत को आर्थिक नजरिए से उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा।

यह देखते हुए कि भारत हर साल 1.8-2 अरब बैरल कच्चा तेल आयात करता है, तेल की कीमतों में प्रति बैरल 1 डॉलर की हर बढ़ोतरी से देश का तेल आयात बिल सालाना आधार पर 2 अरब डॉलर तक बढ़ जाता है। नोमुरा की मार्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयात बिल और चालू खाता शेष के मामले में, भारत उन तीन सबसे कमजोर एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिन पर तेल की ऊंची कीमतों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है; बाकी दो देश थाईलैंड और दक्षिण कोरिया हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेल की कीमतों में हर 10% की बढ़ोतरी से आमतौर पर भारत का चालू खाता घाटा GDP के 0.4% तक बढ़ जाता है। अकेले कच्चा तेल ही देश का सबसे बड़ा माल आयात है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 26 में कच्चे तेल का आयात $123 अरब से ज़्यादा रहा। यदि मौजूदा वित्त वर्ष में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पर बनी रहती हैं और आयात की मात्रा में कमी नहीं आती है, तो इस साल तेल आयात बिल $200 अरब से भी ज़्यादा हो सकता है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सरकार ने ईंधन बचाने की अपील की है। हालांकि इससे तेल की खपत में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें कीमत बदलने पर भी मांग में कोई खास बदलाव नहीं आता (जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में ‘बेलोच’ या inelastic कहते हैं)।

इस संकट के बीच, सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क (excise duty) में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद, युद्ध पूर्व की कीमतों पर इन दोनों ईंधनों को बेचने से हो रहे भारी नुकसान के बावजूद पंप की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।

वे घरों को LPG और घरेलू उड़ानों के लिए जेट ईंधन बेचने पर हो रहे भारी नुकसान (under recoveries) को खुद ही उठा रही हैं, क्योंकि इन मामलों में कीमतों में हुई बढ़ोतरी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ग्राहकों पर डाला गया है।

उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकार को 1.6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है, जबकि OMCs को सामूहिक रूप से हर दिन 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अप्रैल जून तिमाही में फ्यूल रिटेलर्स को हुआ कुल नुकसान (जो मौजूदा कीमतों के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपये आंका गया है) उनके 2025 26 (FY26) के सालाना मुनाफे को खत्म कर सकता है।

पुरी ने यह भी कहा कि सरकार को किसी न किसी मोड़ पर यह फैसला लेना होगा कि OMCs कब तक मुख्य ईंधनों को बाजार भाव से कम कीमत पर बेचकर नुकसान उठाते रह सकते हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ईंधनों की ऊंची कीमतों का पूरा बोझ घरेलू ग्राहकों पर डालने से महंगाई बढ़ सकती है।

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