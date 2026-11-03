देश के कई राज्यों में नकली 20 रुपये के सिक्कों का बड़ा खेल सामने आया है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सक्रिय इस नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह ने 70 करोड़ रुपये या इससे भी ज्यादा कीमत के नकली सिक्के बाजार में उतार दिए।

इस रैकेट के कुछ लोगों का एक छोटा समूह हरियाणा के सोनीपत जिले में पिछले करीब 10 महीनों से एक यूनिट चला रहा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि वे पेचकस बना रहे हैं। फिर, 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने इनमें से पांच लोगों को पकड़ा और उनके पास से छह भारी मशीनें बरामद कीं।

पुलिस के मुताबिक, पकड़े जाने के डर से यह गिरोह इन मशीनों को सोनीपत से उत्तर प्रदेश ले जा रहा था, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वे पेचकस नहीं, बल्कि 20 रुपये के नकली सिक्के बना रहे थे।

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब भारत में नकली नोटों के मिलने के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है – 2024-25 में 2,17,396 नकली नोट मिले थे, जो 2025-26 में बढ़कर 2,29,746 हो गए। हालांकि ये आंकड़े नोटों से जुड़े हैं, लेकिन सहारनपुर का यह मामला नकली सिक्कों के निर्माण और उनके बाजार में फैलने के बड़े पैमाने को उजागर करता है।

नोट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि सिक्के ‘सिक्का अधिनियम, 2011’ (Coinage Act, 2011) के तहत भारत सरकार द्वारा मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद स्थित सरकारी इकाइयों में ढाले जाते हैं। इन सिक्कों को बाजार में लाने की जिम्मेदारी RBI की होती है।

चूंकि नकली नोटों पर देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कड़ी नजर रहती है, इसलिए अपराधियों ने अब नकली सिक्कों को अपना नया जरिया बना लिया है।

आरोपियों का दावा है कि उन्होंने 70 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के नकली सिक्के बाजार में उतारे हैं, हालांकि पुलिस अभी इस आंकड़े की पुष्टि कर रही है।

सहारनपुर में की गई यह छापेमारी, 2016 और 2019 में दिल्ली और हरियाणा में नकली सिक्के बनाने के मामलों के खुलासे के बाद हुई है। कानून के तहत, नकली मुद्रा बनाना एक ऐसा अपराध है जिसके लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

पुलिस का ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया

एक मुखबिर ने सहारनपुर पुलिस को सूचना दी थी कि तीन लोग लगभग 500 वर्ग फुट की जगह की तलाश कर रहे हैं। वे वहां छह भारी मशीनें लगाना चाहते थे और उन्होंने बताया था कि ये मशीनें औजार बनाने के काम आएंगी। मुखबिर ने इन लोगों के संदिग्ध होने की बात भी बताई थी।

पुलिस ने तितरोन इलाके में इन लोगों को पकड़ा: 62 वर्षीय उपकार लूथरा उर्फ ​​अभय प्रताप सिंह; सहारनपुर के रहने वाले हिमांशु उर्फ ​​गुल्लू और मुजफ्फरनगर के रहने वाले कुलदीप (दोनों की उम्र 30 के आसपास है)।

जब पुलिस ने इन तीनों से पूछताछ की, तो पता चला कि इनके दो साथी (बिहार के मधुबनी का रहने वाला संतोष चौरसिया उर्फ ​​जनार्दन और यूपी के संत रविदास नगर का रहने वाला अनुराग पाल उर्फ ​​लंकेश) पास के ही एक चौराहे पर अलग-अलग गाड़ियों में इंतजार कर रहे थे।

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, उन्हें पकड़ा और दोनों गाड़ियों से भारी मशीनरी बरामद की। इसके अलावा, पुलिस को 20 रुपये के 6400 नकली सिक्के (जिनका कुल मूल्य 1.28 लाख रुपये है) और लगभग 5 लाख रुपये कीमत के आधे-अधूरे (सेमी-फिनिश्ड) सिक्के भी मिले।

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह सोनीपत से अपना काम चला रहा था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, तो वे सतर्क हो गए।

एक अधिकारी ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि छापेमारी के डर से उपकार और उसके साथियों ने सोनीपत वाली यूनिट बंद कर दी। वे वहां स्क्रूड्राइवर बनाने की आड़ में नकली सिक्के बनाने का काम कर रहे थे।

पुलिस का कहना है कि जल्दबाजी में अपना सामान दूसरी जगह ले जाने के चक्कर में, आरोपियों ने कोई नई जगह पहले से नहीं खोजी थी।

पुलिस के मुताबिक, उपकार ने जांचकर्ताओं को बताया कि हिमांशु ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह सहारनपुर में जगह का इंतजाम कर देगा। इसी भरोसे पर पूरा गिरोह वहां पहुंचा और एक उपयुक्त जगह की तलाश करने लगा। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने दिल्ली समेत भारत के अलग-अलग हिस्सों में मशीनें लगाई थीं और जब भी उन्हें पुलिस की कार्रवाई का डर होता, तो वे अपनी जगह बदल लेते थे।

पुलिस के मुताबिक, उपकार एक आदतन अपराधी है। बैकग्राउंड चेक से पता चला कि उसे पहले भी दिल्ली पुलिस ने नकली सिक्के बनाने के मामले में गिरफ्तार किया था।

जांच अधिकारी और स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) राजीव कुमार कौशिक का कहना है कि इस पूरे काम के पीछे वही मुख्य व्यक्ति था।

कौशिक बताते हैं, “वह पहले सुनार का काम करता था। उसने अपने उसी हुनर ​​का इस्तेमाल नकली सिक्के बनाने में किया और धीरे-धीरे इस प्रक्रिया को इतना बेहतर कर लिया कि ये सिक्के बिल्कुल असली जैसे लगने लगे।”

पुलिस के अनुसार, उपकार की मुलाकात तिहाड़ जेल में हिमांशु से हुई थी और बाद में दोनों ने मिलकर यह नेटवर्क खड़ा किया। बाकी सदस्य भी अलग-अलग जेलों में उनसे मिलने के बाद इस नेटवर्क से जुड़ गए।

कैसे बनाए जाते थे सिक्के?

पुलिस का कहना है कि आरोपी 20 रुपये के नकली सिक्के बनाने के लिए छह भारी मशीनों, लोहे के सांचों (डाई) और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते थे।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे सबसे पहले दिल्ली की एक यूनिट से एल्युमिनियम, तांबे और निकल के मिश्रण से बनी, सिक्के के आकार की रिंग (छल्ले) मंगाते थे। इसके बाद, दिल्ली की ही एक दूसरी यूनिट से 20 रुपये के सिक्कों के हूबहू सांचे (डाई) खास तौर पर तैयार करवाए जाते थे।

इसके बाद सिक्कों को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। एक पुलिस अधिकारी बताते हैं, “इन सांचों को रिंग पर दबाया जाता था और फिर मशीनों की मदद से सिक्कों को फिनिशिंग दी जाती थी, जिससे वे ज्यादा चमकदार और एकदम गोल आकार के बन जाते थे।”

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने बिना निशान वाले 39 और निशान वाले 20 डाई, एक डाई-पॉलिशिंग मशीन, दो ग्राइंडिंग स्टोन, चार ब्रश, आठ फाइलें, पांच हथौड़े, लोहा काटने वाली एक आरी, दो पाइप रिंच, एक वाइस, 16 रिंच, छह स्पैनर, एक पेचकस, एक प्लायर और एक वर्नियर कैलिपर बरामद किया।

अधिकारी ने बताया, “आरोपियों का दावा था कि वे एक दिन में 10,000 से 12,000 नकली सिक्के बना सकते थे – एक सिक्के को बनाने में लगभग 5 से 6 रुपये का खर्च आता था। हालांकि, हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर सके क्योंकि सहारनपुर में जब ये उपकरण बरामद हुए, तब मशीनें चालू नहीं थीं।”

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि फैक्ट्री में काम आपस में बंटा हुआ था। उपकार सिक्कों की फिनिशिंग देखता था, संतोष चौरसिया निर्माण प्रक्रिया संभालता था, अनुराग पाल फैक्ट्री के पूरे कामकाज का प्रबंधन करता था, जबकि कुलदीप और हिमांशु को सिक्कों को बाजार में खपाने (सर्कुलेट करने) की जिम्मेदारी दी गई थी। संतोष और पाल को छोड़कर, बाकी सभी आरोपी शादीशुदा हैं।

बाजार में कैसे पहुंचे नकली सिक्के

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वे बिचौलियों को 100-100 सिक्कों के पैकेट में नकली सिक्के सप्लाई करते थे। वे 200 रुपये की फेस वैल्यू वाले सिक्के 160 रुपये में देते थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “ये पैकेट फिर कुछ युवाओं को दिए जाते थे, जिन्हें निर्देश दिया जाता था कि वे इन सिक्कों को टोल प्लाजा, छोटे शहरों, शराब की दुकानों और गांवों की अन्य छोटी दुकानों पर चलाएं।”

युवाओं को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि सिक्के नकली हैं; आरोपियों ने उन्हें यह यकीन दिलाया था कि उनके पास बस बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के हैं जिन्हें वे खपाना चाहते हैं।

पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में फैला हुआ था। सहारनपुर के एसएसपी अभिनंदन ने बताया, “आरोपियों ने दावा किया कि उन्होंने अब तक बाजार में 70 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नकली सिक्के खपा दिए हैं।”

दिल्ली और फरीदाबाद के दो पुराने मामले

अक्टूबर 2016 में दिल्ली पुलिस ने 10 दिनों के भीतर दिल्ली और हरियाणा में नकली सिक्के बनाने वाली तीन यूनिट्स का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 12.24 लाख रुपये की फेस वैल्यू वाले नकली सिक्के बरामद किए। इस मामले में उपकार और उसके भाई स्वीकार लूथरा (उर्फ सोनू) के शामिल होने का आरोप है।

इनमें से एक यूनिट राजधानी के बाहरी इलाके बवाना की एक फैक्ट्री से चल रही थी, जहां 5 और 10 रुपये के नकली सिक्के बनाने के लिए छह हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था। यह काम लगभग छह महीनों से चल रहा था।

पुलिस के अनुसार, शक से बचने के लिए आरोपियों ने पहले टेफ्लॉन-कोटिंग का कारोबार शुरू किया था और बाद में वे नकली सिक्के बनाने लगे। पास की एक दूसरी फैक्ट्री में एल्युमिनियम और पीतल की शीटें काटी जाती थीं, और फिर हाइड्रोलिक मशीनों और डाई की मदद से इन टुकड़ों को आपस में दबाकर सिक्के तैयार किए जाते थे। इन सिक्कों को बोरियों में भरकर वितरण के लिए भेज दिया जाता था।

जांच तब शुरू हुई जब पुलिस ने रोहिणी में एक व्यक्ति को 40,000 रुपये के नकली सिक्कों के साथ गिरफ्तार किया। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि बवाना वाली यूनिट लूथरा भाई चला रहे थे।

मई 2019 में फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया में नकली सिक्के बनाने के एक और रैकेट का पर्दाफाश किया।

यह फैक्ट्री थर्मोकोल प्लेट बनाने के बहाने किराए पर ली गई थी। पुलिस ने सबसे पहले सूरजकुंड रोड पर एक गाड़ी को रोका और उसमें सवार यात्रियों की सीटों के नीचे छिपाकर रखे गए 50,000 नकली सिक्के (5 रुपये वाले) बरामद किए।

इसके बाद फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जहां से 50000 और सिक्के बरामद हुए; इनमें से कुछ सिक्के उस समय भी बन ही रहे थे। आगे की जांच के दौरान पुलिस को उसी इंडस्ट्रियल एरिया में एक और यूनिट मिली, जहाँ से सिक्के बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और उपकरण जब्त किए गए।

बता दें कि हाल ही में सहारनपुर पुलिस बिहार के मधुबनी गई और एक ठिकाने पर छापा मारा। बिहार पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए इस संयुक्त ऑपरेशन में, एक और आरोपी मिथिलेश चौरसिया (55) को गिरफ्तार किया गया और सहारनपुर लाया गया।

पुलिस ने बताया कि चौरसिया इस गिरोह से जुड़ा था और कथित तौर पर कच्चा माल और मजदूर उपलब्ध कराने का काम करता था। मिथिलेश, संतोष चौरसिया का भाई है, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

जांच अधिकारी राजीव कुमार कौशिक ने बताया कि मिथिलेश की गिरफ्तारी के साथ ही, इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या अब छह हो गई है। “गिरोह के एक और सदस्य, पारस जैन को दिल्ली पुलिस ने सितंबर में गिरफ्तार किया था।”

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