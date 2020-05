अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी Moderna Inc की ओर से कोरोना वैक्सीन की दवा के सफल ट्रायल की रिपोर्ट के बाद अब चीन से भी ऐसी ही खबर आई है। चीनी कंपनी कान्सिनो बायोलॉजिक्स इंक ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में यह दवा सुरक्षित लग रही है और कोरोना वायरस के मरीजों को बचा सकती है। दुनिया भर में कोरोना के चलते अब तक 55 लाख लोग संक्रमित हैं और 3,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए संभावित दवा को ही सबसे अच्छा उपाय माना जा रहा है ताकि महीनों से लॉकडाउन में चल रहे दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 100 से ज्यादा वैक्सीनों पर काम चल रहा है।

भारत की बात करें तो कोरोना की दवा पर रिसर्च अभी शुरुआती दौर में ही है और इस बारे में कुछ भी ठोस तौर पर कहने में कम से कम एक साल का वक्त लगेगा। फिलहाल Zydus Cadila कंपनी दो दवाओं पर काम कर रही है, जबकि सीरम इंस्टिट्यूट, बायोलॉजिकल ई., भारत बायोटेक, इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स और मिनवैक्स एक-एक दवा पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं, कोरोना की दवा पर अब तक क्या है अपडेट…

चीन से आई है एक अच्छी खबर: चीन की कंपनी Cansino Biologics Inc ने अपने शुरुआती ट्रायल में दवा के सकारात्मक लक्षणों के बारे में बताया है। कंपनी का कहना है कि ट्रायल में वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम डिवेलप होने की बात सामने आई है। शुरुआती ट्रायल 18 से 60 साल की उम्र के 108 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। रिजल्ट में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों को दवा की एक डोज दी गई थी, उनके शरीर से कुछ इम्यून सेल पैदा हुए। हालांकि अभी यह शुरुआती ट्रायल है और इसके प्रभाव के बारे में तभी पता चल सकेगा, जब हजारों लोगों पर ट्रायल हो और उसमें सकारात्मक परिणाम आए।

इस दवा की है सबसे ज्यादा चर्चा: यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और AstraZeneca Plc की ओर से ChAdOx1 nCoV-19 नाम की दवा पर काम चल रहा है। कोरोना से निपटने के लिए चल रहे दवाओं के ट्रायल्स में से इस दवा की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। इसका एक राउंड का ट्रायल पूरा हो चुका है और दूसरा राउंड चल रहा है। इस दवा के दूसरे राउंड के ट्रायल के लिए 5 से 12 साल की आयु के बच्चों और 70 साल की आयु के लोगों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब तक 10,200 लोग ट्रायल के लिए नामांकन करा चुके हैं।

जानें, भारत में कहां पहुंची प्रोग्रेस: भारत की बात करें तो यहां ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से मिलकर दवा को तैयार करने का काम किया जा रहा है। आईसीएमआर के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जब यह दवा तैयार हो जाएगी तो उससे सबसे पहले पशुओं पर टेस्ट किया जाएगा। इसके बारे में ठोस तौर पर कुछ भी कहने में एक साल तक का वक्त लगेगा। भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड से 100 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन कोरोना की दवा पर काम करने के लिए किया है। WHO ने भारत से Serum Institute of India, Zydus Cadila, Indian Immunologicals Limited and Bharat Biotech को उन कंपनियों में शामिल किया है, जो दवा को विकसित करने की कोशिश में जुटी हैं।

