नए लेबर कोड्स के तहत ग्रेच्युटी की गणना को लेकर चल रही कन्फ्यूजन अब लगभग खत्म होती दिख रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बदले हुए नियम कब से लागू होंगे और किन मामलों में पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

इस बारे में स्पष्टता श्रम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए FAQs (Frequently Asked Questions) में दी गई है, जिनका मकसद कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच चल रही शंकाओं को दूर करना है।

नए लेबर कोड्स के तहत कब से लागू होंगे नियम?

कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स के बीच एक बड़ी चिंता यह थी कि क्या पहले की सर्विस अवधि के लिए ग्रेच्युटी की गणना को फिर से बदला जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि ऐसा नहीं होगा, यानी पिछले सर्विस पीरियड की ग्रेच्युटी दोबारा कैलकुलेट नहीं की जाएगी।

वहीं, कुछ कर्मचारियों में यह भी भ्रम था कि नया ग्रेच्युटी कैलकुलेशन 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इस पर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू नहीं होगा।

सरकार ने अब साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड्स के तहत ग्रेच्युटी लागू होने की तारीख 21 नवंबर, 2025 से लागू होगी। श्रम मंत्रालय ने FAQs में से एक में कहा, “ग्रेच्युटी 21 नवंबर, 2025 से लागू होगी। कंपनियां अकाउंटिंग नियमों के हिसाब से प्रोविजन कर सकती हैं।” इसका मतलब है पिछले वर्षों की ग्रेच्युटी का कोई रेट्रोस्पेक्टिव रीकैलकुलेशन नहीं होगा और नई वेज डेफिनिशन सिर्फ आगे के लिए लागू होगी।

इसके अलावा, FAQs में यह भी कहा गया है कि नए नियमों के तहत ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन एग्जिट (रिटायरमेंट/इस्तीफा) के समय मिली आखिरी वेज के आधार पर किया जाएगा।

क्यों था कन्फ्यूजन?

काफी हद तक कन्फ्यूजन कई टाइमलाइन की वजह से था-

– लेबर कोड 21 नवंबर, 2025 से लागू किए गए थे।

– ड्राफ्ट नियम बाद में 30 दिसंबर, 2025 को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किए गए थे।

– सरकार का लक्ष्य 1 अप्रैल, 2026 तक इसे पूरी तरह से लागू करना था।

इससे कई लोगों ने यह मान लिया कि ग्रेच्युटी कैलकुलेशन जैसे मुख्य नियम अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं।

हालांकि, सरकार ने अब दोहराया है कि 21 नवंबर, 2025 ही लागू होने की तारीख है, भले ही नियमों पर कंसल्टेशन जारी रहा हो।

ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में नए नियमों के तहत क्या होंगे बदलाव?

FAQs से यह साफ है कि ग्रेच्युटी अब वेतन की बदली हुई परिभाषा से जुड़ी होगी, जिसका पेमेंट पर सीधा असर पड़ता है।

खास बातें:

– कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत सिर्फ तय सैलरी के हिस्सों पर ही विचार किया जाएगा।

– तय हिस्सों के बाहर कोई भी पेमेंट ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा।

– कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर 5 साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी की ज़िम्मेदारी उठाएंगे।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

सरकार ने कहा है कि फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी सिर्फ़ एक साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होंगे, बशर्ते कॉन्ट्रैक्ट उतने समय तक चले।

यह पहले के नियमों से एक बड़ा बदलाव है,आम तौर पर जहां कम से कम पांच साल की जरूरत होती थी।

50% सैलरी नियम

FAQs में बहुत ज्यादा चर्चित 50% सैलरी नियम पर भी रोशनी डाली गई है, जो सैलरी स्ट्रक्चर और आखिर में ग्रेच्युटी और PF पर असर डालता है।

जरूरी बातों में ये शामिल हैं:

– ओवरटाइम को सैलरी कैलकुलेशन में शामिल किया गया है।

– ग्रेच्युटी, ESI, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को सैलरी की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

– एम्प्लॉयर PF कंट्रीब्यूशन और कानूनी बोनस सिर्फ़ खास कैलकुलेशन के लिए शामिल किए गए हैं।

साथ ही, अगर अलाउंस कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हैं, तो ज्यादा रकम सैलरी में वापस जोड़ दी जाएगी, जिससे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का बेस बढ़ जाएगा।

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