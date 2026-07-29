भारत में भले ही चाय एक काफी लोकप्रिय पेय हो, लेकिन सस्ते आयात और कम कीमतों के कारण कई लोग निम्न स्तर के सब-ब्रांडों की ओर रुख कर रहे हैं या असंगठित क्षेत्र से चाय खरीद रहे हैं। इस बदलाव ने लिस्टेड कंपनियों और बड़ी कंपनियों के लिए पिछले चार से पांच तिमाहियों को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिससे उन्हें चाय सेक्टर में कमजोर प्रदर्शन की भरपाई के लिए प्रीमियम उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य उत्पाद श्रेणियों में विविधता लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

अप्रैल-जून तिमाही में लिस्टेड प्लेयर्स के लिए चाय का बिजनेस कमजोर रहा, जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ मामूली और रेवेन्यू कम रहा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिसके पास टाटा टी और टेटली जैसे ब्रांड हैं) ने तिमाही के दौरान अपने चाय और कॉफी सेगमेंट में सिर्फ 2% वॉल्यूम ग्रोथ बताई, जबकि रेवेन्यू में 4% की गिरावट आई।

हालांकि कंपनी सेगमेंट में चाय और कॉफी के अलग-अलग कंट्रीब्यूशन का खुलासा नहीं करती है, लेकिन चाय ऑपरेशन्स ने ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भारी असर डाला, भले ही कॉफी 24% बढ़ी। कंपनी ने सेगमेंट रेवेन्यू में गिरावट का कारण कंज्यूमर्स पर चाय की कम लागत डालना बताया।

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने अपने प्रीमियम चाय सेगमेंट में कम सिंगल-डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की रिपोर्ट दी है।

गुडरिक, कोलकाता की एक चाय प्रोड्यूसर है जिसके दार्जिलिंग और असम में बागान हैं, उसने अभी तक अपनी Q1 अर्निंग्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट और पूरे चाय मार्केट में मंदी के कारण 2025-26 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 14% कम हो गया।

हीटवेव, सस्ते इंपोर्ट से चाय मार्केट में मंदी

पिछली चार से पांच तिमाहियों से पूरा चाय मार्केट डिफ्लेशनरी फेज में रहा है, जिसकी वजह खराब मौसम और सस्ते इंपोर्ट में बढ़ोतरी जैसे कई फैक्टर्स हैं।

उदाहरण के लिए, गुडरिक ने कहा कि खराब मौसम, प्रोडक्शन कॉस्ट में तेज बढ़ोतरी और चाय मार्केट के “काफी हद तक अनसपोर्टिव” होने के कारण 2025-26 “बहुत चैलेंजिंग” था।

खराब मौसम का मतलब इंडस्ट्री बॉडीज द्वारा बताई गई गर्मियों की हीटवेव से है। लंबे समय तक सूखे की वजह से चाय के बागानों में कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया, जिससे फसल की क्वालिटी पर असर पड़ा, जबकि बहुत ज्यादा गर्मी ने भी चाय की कस्टमर डिमांड कम कर दी।

इसके अलावा, पिछले कुछ मॉनसून में बारिश भी अनियमित रही है, जिससे चाय की कमी के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुए हैं, जहां चाय उगाई जाती है। इससे अच्छी क्वालिटी वाली चाय की पैदावार कम हुई, जिससे ऑक्शन हाउस में इसकी कीमत कम हो गई, जहां HUL और टाटा कंज्यूमर जैसी बड़ी कंपनियां पत्ती खरीदती हैं।

नेपाल और केन्या जैसे दूसरे मार्केट से सस्ती चाय के इंपोर्ट में बढ़ोतरी से भी भारतीय मार्केट में कीमतें गिर गई हैं।

चाय असल में एक कमोडिटी बिजनेस है, जहां दूसरे बिजनेस की तुलना में ब्रांड लॉयल्टी काफी कम है, गिरती कीमतों ने अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। इससे बड़ी कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए कीमतें कम करने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे कम कमाई हुई।

चाय रिटेलर्स को वेस्ट एशिया संघर्ष से जुड़ी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की कमी से भी कुछ समय के लिए झटका लगा। टाटा कंज्यूमर के मैनेजमेंट ने Q1 की कमाई के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि घरों में फ्यूल की कमी की वजह से कई कंज्यूमर चाय खरीदने से बच रहे हैं।

प्रीमियम बनाने की कोशिश

चाय का मार्केट तेजी से एक जगह जमा हो रहा है और ज्यादातर भारतीय पहले से ही यह ड्रिंक पी रहे हैं, इन और चुनौतियों की वजह से टाटा कंज्यूमर और HUL जैसे बड़े प्लेयर्स प्रीमियम बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें टाटा कंज्यूमर के टेटली प्रीमियम और टाटा टी गोल्ड जैसे प्रीमियम ऑफर और HUL के ब्रुक बॉन्ड पोर्टफोलियो के तहत प्रीमियम वेरिएंट शामिल हैं।

इक्विरस सिक्योरिटीज में FMCG सेक्टर को ट्रैक करने वाले इक्विटी एनालिस्ट रौनक शाह ने कहा, “अगर आप टाटा कंज्यूमर को देखें, तो उनके पास 250 रुपये किलो ग्राम से लेकरन 3000 रुपये किलो ग्राम तक के चाय प्रोडक्ट हैं और वे अपने प्रीमियम प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। यह वह स्ट्रैटेजी है जिसे वे कुछ समय में अपनाना चाहते हैं।”

एचयूएल ने अपने प्रीमियम ब्रांड्स से रेवेन्यू में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी है, जबकि रेड लेबल और ताजा जैसे बड़े ब्रांड्स ने पिछली कुछ तिमाहियों में कम-सिंगल-डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दी है।

लेकिन, चाय पीने वालों की पक्की आदतों की वजह से इस सेगमेंट में प्रीमियम खरीदना बहुत मुश्किल है।

एक घरेलू ब्रोकरेज में इस सेक्टर को ट्रैक करने वाले एक एनालिस्ट ने बताया, “कंज्यूमर्स के लिए ऊपर जाने के बजाय कम ग्रेड की चाय लेना बहुत आसान है। आपको अक्सर लागत या ऐसे ही दूसरे फैक्टर्स की वजह से कम क्वालिटी वाले, अनऑर्गनाइज्ड प्लेयर्स के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन आप ऊपर क्यों जाएंगे, खासकर जब आपको अपनी रोज़ की चाय के स्वाद की इतनी आदत हो?”

हालांकि अधिकतर एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि प्रीमियम बनाने से चाय सेगमेंट में कुछ वैल्यू मिल सकती है, लेकिन इन कोशिशों का नतीजा आने में लंबा समय लग सकता है।

डायवर्सिफिकेशन में तेजी

कमोडिटी-लिंक्ड सेगमेंट में कोई कंपनी बस इतना ही हासिल कर सकती है। इसलिए बड़े प्लेयर्स ने पिछले साल डायवर्सिफिकेशन किया है और दूसरे सेगमेंट्स पर अधिक फोकस किया है।

पिछले साल के डिफ्लेशनरी साइकिल के बाद, जून के आखिर से चाय की कीमतों में सुधार हुआ है, और चाय की कीमतों में महंगाई लगभग 7-10% होने का अनुमान है।

लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी पक्के तौर पर नहीं कह रहे हैं कि इससे कंपनियों के चाय सेगमेंट से रेवेन्यू में मदद मिलेगी या नहीं।

आनंद राठी के शोध विश्लेषक अजय ठाकुर ने कहा, “यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की महंगाई की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि महंगाई कम या मध्यम बनी रहती है, तो कंपनियों को उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई कीमतों का बोझ डालना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब स्थानीय कंपनियों के पास कम लागत वाली चाय का बहुत अधिक भंडार हो। इसलिए, फिलहाल स्थिति का सटीक आकलन करना कठिन है।”

यह भी पढ़ें: SBI, HDFC और इंडिया पोस्ट का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ऐसे करें डाउनलोड

Interest Certificate : अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक जरूरी दस्तावेज इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी है। बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला यह सर्टिफिकेट आपके खाते में पूरे वित्त वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किए गए ब्याज का पूरा विवरण देता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…